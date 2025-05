Detienen a un joven buscado por abuso sexual de su sobrina de 10 años en Ybycuí

La detención estuvo a cargo de la Dirección de Hechos Punibles, la Dirección de Investigación Criminal y el Departamento de Lucha contra el Abigeato de Caapucú.

El hombre de 28 años fue imputado por los supuestos hechos de abuso sexual de su sobrina de 10 años. El hecho había ocurrido en la compañía Agustín Goiburú, de este distrito. En noviembre del 2020, la niña huérfana de padre y madre, quedó a vivir con su abuela, y en algunas ocasiones se iba a la casa de su tío, quien tiene una hija de su edad.

El procesado aprovechaba la visita de la menor en su casa. Según la denuncia de la víctima, le había desnudado y tocado sus partes íntimas, y que incluso le había intentado violar en presencia de su esposa, quien consentía el hecho para que su pareja saciara sus bajos instintos.

Una de las tías de la niña relató que el noviembre del 9 de noviembre se fue a su casa su suegra, acompañada de su nieta, quien es víctima de abuso sexual. La abuela de la niña consiguió un trabajo temporal en Asunción y le dejó unos 10 días a la niña con su tía en un distrito del departamento Central.

Una noche la niña le consultó, si su tía, la esposa del imputado de la compañía Agustín Goiburú, no le contó alguna cosa, y al decirle que no, la menor empezó a llorar. No aguantó y contó que sus dos tíos le tocaban sus partes íntimas y que la abuela no le creía, denunció la tía.

La tía dijo que la niña le relató que cuando sus tíos le apuran corre junto a su abuela, pero que esta no le creía las veces que le denunciaba lo que le estaba sucediendo. Estos abusos venía sufriendo desde los 5 años y cuando cumplió 10 años los hechos empeoraron.

El primer fiscal interviniente en la causa, Juan Marcelo García de Zúñiga, asignado a la Unidad Nº 1 de la Fiscalía Zonal de Ybycuí, el 4 de octubre de 2021 presentó imputación contra el tío de la víctima.

La investigación del caso actualmente está a cargo del fiscal Óscar Fernández, quien señaló que tras la captura del hombre, presentará acusación en su contra para que el caso sea elevado a juicio oral y público.