San Lorenzo: vecinos del barrio San Luis denuncian ola de robos de medidores de agua

Los vecinos del barrio San Luis, en la ciudad de San Lorenzo, viven con temor e impotencia ante la creciente ola de inseguridad que afecta a la zona. Robos reiterados de medidores de agua, cables, focos y otros objetos son parte del calvario diario que enfrentan los pobladores, quienes aseguran no recibir respuestas concretas de parte de las autoridades.

María Isabel Salinas, una de las afectadas, relató que fue víctima del robo del medidor de agua de su vivienda. Comentó además que no es un hecho aislado, ya que varios vecinos sufrieron la misma situación. “Estamos hartos de esta situación. Lo que vemos por las cámaras de circuito cerrado es que es la misma persona. Hacemos la denuncia correspondiente, pero no tenemos respuesta. Nos toman la denuncia, pero de ahí no pasa”, lamentó.

Sin respuesta de la Policía

Salinas señaló que, por el tipo de delitos cometidos, los responsables serían presuntamente adictos de la zona que cometen robos de bajo valor para solventar la compra de drogas. Aseguró que esta problemática se arrastra desde hace meses sin que la Policía Nacional ofrezca una solución efectiva.

Por su parte, Enrique Amarilla, otro poblador del barrio, también fue víctima de un intento de robo. Contó que el mismo delincuente trató de llevarse el medidor de su casa, pero al no poder extraerlo, terminó dañándolo. “Somos todos trabajadores y encontrarse con una situación como esta es lamentable”, expresó.

Amarilla agregó que ya realizaron varias denuncias, incluso entregaron videos de las cámaras de seguridad donde se identifica al autor de los robos. Sin embargo, pese a las evidencias, el delincuente continúa cometiendo sus fechorías.

“Uno ya se siente frustrado. Te levantás temprano para trabajar y al volver no sabés con qué te vas a encontrar”, concluyó con indignación.

Los vecinos exigen una acción concreta de la Policía Nacional y mayor presencia en el barrio, antes de que la situación se torne aún más insostenible.