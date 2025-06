Inseguridad en Asunción: gobiernos abandonaron el barrio San Francisco, según Soledad Núñez

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Soledad Núñez, exministra de la Vivienda, habló de la forma en que el aumento de la violencia relacionada al microtráfico de drogas y el surgimiento de pandillas en zonas de Asunción como el barrio San Francisco reflejan el fracaso en implementar políticas de desarrollo social para alejar a jóvenes de la delincuencia.

El asesinato de un repartidor en el barrio San Francisco el pasado jueves, presuntamente a manos de un asaltante de 16 años, volvió a resaltar el creciente problema de la inseguridad relacionada a la actividad de grupos criminales en zonas de escasos recursos de la capital.

“Estamos yendo hacia una Asunción que va a ser tierra de nadie si no combatimos el microtráfico que está siendo la única alternativa de progreso para miles de niños y jóvenes”, dijo Núñez, quien estuvo al frente de la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat -actual Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat- durante la presidencia de Horacio Cartes (2013-2018).

“Tenemos que resolver la causa del aumento de la inseguridad, que tiene un origen mucho más macro”, subrayó.

Señaló que el crack, la droga de mayor consumo y distribución en la capital y en otras ciudades del departamento Central, es un derivado de la cocaína, y argumentó que “nuestro país probablemente se está convirtiendo en un centro de distribución, a espaldas o frente a nuestros propios ojos, en los barrios populares donde el Estado está ausente” y donde “se están consolidando pandillas que reclutan niños y adolescentes y le proveen armas”.

“No vamos a resolver nada si no damos educación y empleo”

Durante la administración de Núñez en la Secretaría de Vivienda fue creado el barrio San Francisco, donde se reubicó a familias de zonas críticas de la capital, entre ellas la del supuesto autor del crimen del pasado jueves.

“’Mario’ (pseudónimo con el que la exministra se refirió al sospechoso, cuya identidad no es pública) tenía 7 años cuando fue censado en 2015 (...) y fue trasladado con esperanza de que el Estado le acerque políticas sociales que le permitan acceder a oportunidades. Su destino va a ser el de miles de jóvenes si no llegamos a tiempo”.

En aquel entonces, entre los primeros trasladados al nuevo barrio –construido con una inversión de unos 50 millones de dólares- había 100 familias “críticas” afectadas con particular dureza por problemas de adicción, violencia y pobreza extrema.

“La propuesta era que no vamos a resolver nada si no damos educación y empleo (...) Tenían que ser parte de un plan de desarrollo social”, dijo Núñez. “La vivienda no resuelve nada si el resto de las instituciones no pueden proveer recursos sociales, estamos hablando de exclusión social, marginalidad”.

Abdo y Peña “abandonaron” el barrio San Francisco, afirma

La exministra responsabilizó a los gobiernos que sucedieron al de Cartes, el de Mario Abdo Benítez (2018-2023) y el actual de Santiago Peña -de “abandonar” el barrio San Francisco, y enfatizó que en esa zona de la capital existen “muchas familias trabajadoras” que son víctimas de la “estigmatización y la inseguridad”.

Recordó que, en su inicio, en el barrio San Francisco fueron implementados programas deportivos y recreativos en una decena de “espacios de desarrollo infantil” de los cuales actualmente solo uno queda funcionando, y dijo que la presencia del Estado en la zona –que contaba con oficinas de trabajo social con psicólogos y arquitectos- se fue desvaneciendo gradualmente durante el gobierno de Abdo.

Insistió en que es necesario llegar a esas zonas con “programas sociales para evitar que los adolescentes se transformen en delincuentes” y advirtió que, si eso no ocurre, “vamos a seguir perdiendo vidas”.

La exministra señaló que el problema va más allá del barrio San Francisco y que aproximadamente un 20 por ciento de la población de Asunción “vive en la informalidad y la precariedad”.

“Si no resolvemos el problema vamos a seguir padeciendo un incremento de la inseguridad”, insistió. “Ya hay provisión de armas, microtráfico, pandillas; Paraguay se está transformando en tierra del narcotráfico”.