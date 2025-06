Destitución de director de SIU no es por un caso de corrupción, afirma ministro Rachid

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, se refirió al caso de Daniel Fernández, director de SIU que fue desvinculado por no pasar la prueba de polígrafo, y dejó en claro que no fue por un caso de corrupción.

“El polígrafo es una prueba que debe ser evaluada por los agentes de la DEA, por los contratistas que ellos envían tanto para el ingreso a SIU como para su salida. O sea, uno ingresa si aprueba el polígrafo y sale de SIU si se aplaza en el polígrafo”, explicó el ministro de la Senad.

Con respecto al caso de Daniel Fernández, comentó: “Él fue sometido a una prueba de polígrafo recientemente y no superó esa prueba. Lo que hay que aclarar es que no es por un caso de corrupción o por una filtración de una investigación sensible, sino que uno no puede pasar la prueba del polígrafo por diversos aspectos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego expresó que ya tuvieron casos de agentes especiales que fueron desvinculados del SIU por no superar la prueba del polígrafo, pero no por casos de corrupción.

Lea más: Senad destituye al “cerebro” del caso A Ultranza tras acusación de Marset

En otro momento, Jalil Rachid aclaró que Fernández va a seguir siendo agente especial, pero solo que ya no dentro del programa de cooperación con la DEA.

“Va a seguir trabajando en la Senad, porque hay mucho trabajo por hacer. Hay demasiadas unidades que necesitan ser reforzadas con agentes especiales y él tiene un muy buen perfil técnico”, finalizó.