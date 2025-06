Video: el “milagro” que salvó al hombre que fue atropellado en Areguá

Severiano Acosta fue atropellado durante la tarde de este sábado en Areguá. El conductor que ocasionó el accidente huyó de la escena y abandonó completamente a la víctima que fue lanzada con fuerza hacia una cuneta.

El hombre fue hospitalizado, pero hoy ya se encuentra en su domicilio con algunos cortes y golpes en las piernas. Pese al fuerte impacto, Acosta no sufrió ninguna fractura.

Para él, el hecho fue un “milagro” y fue su hija pequeña -quien falleció hace un año- la que le salvó, ya que considera que su caída al costado de la ruta fue amortiguada por el agua y pasto.

“Desperté en IPS Central ya y yo pensé que me accidenté en moto. La gente que estaba en el lavadero me ayudó; es sorprendente que ni se quedó para auxiliarme al despertarme (el conductor), luego me comentaron los vecinos que se quedó unos 12 minutos esperando y se rajó“, comentó al canal NPY.

Conductor aún no fue identificado

Otro punto que mencionó sobre el accidente es que hasta ahora no saben quién manejaba el auto que lo chocó y con su familia esperan que pronto se pueda identificar al conductor.

Asimismo, su hermana, Jorgelina Acosta, dijo que ellos no quieren alguna resarción económica, sino, buscan que la persona que atropelló a su hermano pierda su licencia para evitar otros casos similares.

