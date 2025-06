A Ultranza: Tribunal fija para el 7 de Julio inicio del juicio oral

Los jueces María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk integran el Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado que llevará a cabo el primer juicio relacionado a la causa A Ultranza Py, que afrontarán un total de 18 acusados.

Este tribunal resultó sorteado el 1 de julio de 2024. pretendió iniciar el juicio el 15 de febrero pasado, pero como A Ultranza tiene varios desprendimientos los jueces determinaron unificar las causas.

Entre los que deberán afrontar juicio están: el considerado líder paraguayo de la supuesta megaestructura narcotraficante, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico; su hermano el pastor José Alberto Insfrán Galeano; su otro hermano Conrado Ramón Insfrán Villar, y el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy.

También resaltan los nombres del considerado principal brazo logístico de la estructura Luis Fernando Sebriano González; el sindicado como cabeza del esquema de lavado de dinero del grupo Alberto Koube Ayala; la pareja de este último, María Noelia Colmán Alarcón, y la hermana, Fátima Irene Koube Ayala.

Igualmente serán juzgados el considerado secretario de Sebastián Marset y hombre de confianza de Tío Rico, Rodrigo Emilio Montalva Agüero; la esposa de Federico Ezequiel Santoro Vassallo, María Virginia Araki; uno de los supuestos testaferros del grupo José Enrique Gamarra Villalba y otros presuntos colaboradores, como Alexis Vidal González Zárate, Reina Mercedes Duarte Aguilera y Magno Deleón Villalba.

Además, integran el grupo otros supuestos colaboradores del clan Insfrán, como Aníbal Estigarribia Casco y su hijo, Luis Iván Estigarribia Alderete; Joceline Odorico Evangelista, y María Nathalia Aranda Odorico

Lo que acusa la fiscalía antidrogas

Según el Ministerio Público, representado por el fiscal de la unidad antinarcoticos Deny Yoon Pak desde que el uruguayo Marset Cabrera -prófugo- frecuentó Paraguay, en 2018, se creó una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, que operó hasta el 2022, pues mediante el Operativo A Ultranza que comprendió más de 100 allanamientos y la participación de una veintena de fiscales, la estructura fue anulada.

Los líderes del grupo criminal serían Marset, encargado de negociar la compra de la droga con delincuentes de Bolivia y, el paraguayo Insfrán, a cargo de mover la cocaína desde su descarga en suelo de Paraguay, su acopio en varios puntos del país y su posterior exportación al exterior, especialmente, por la vía fluvial.

La acusación fiscal señala que la cocaína era traída a Paraguay en aviones con matrícula boliviana, que descargaban la droga en la Reserva Natural Cabrera Timané, de Bahía Negra, en Alto Paraguay.

De ahí era trasladada ya en aviones de las firmas ligadas a Tío Rico, a estancias de Presidente Hayes, Paraguarí y tinglados de Central, para su acopio y posterior salida a través de los puertos fluviales.

En ese contexto, según la Fiscalía paraguaya, la red narco ofrecía cada paquete de cocaína por US$ 12.000 a US$ 14.500, y al realizar la operación para el envío de la droga a África, por ejemplo, obtuvieron la suma de US$ 18.429.500.

En relación al mercado europeo, siempre según la acusación, cada paquete de cocaína era vendido entre US$ 20.000 a US$ 25.000, por cada kilogramo.

A través de esto se estima que el grupo criminal obtuvo según la cantidad de droga descubierta, 17.340 kilos de cocaína, la suma de US$ 433.500.000.