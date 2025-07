Continúa juicio por caso A Ultranza para 18 acusados

De la lista de 18 acusados solo 8 han presentado sus incidentes durante la primera jornada del juicio a Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy y los demás sindicados como miembros de la estructura presuntamente dedicada al narcotráfico internacional, desbaratada en la Operación A Ultranza Py.

En la audiencia de lunes pasado el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak solicitó la inclusión de algunas pruebas documentales; mientras que la defensa de la defensa del acusado Conrado Insfrán, uno de los hermanos de “Tío Rico”, pidió que sea incluida una pericia de microaspirado que se realizó como anticipo jurisdiccional de pruebas; así como el informe psiquiátrico y que el encausado se someta a un examen toxicológico.

Por su parte, las defensas del exdiputado Ozorio, Luis Sebriano y José Gamarra también plantearon incluir los certificados de buena conducta de los procesados en la prisión; antecedentes penales, informes toxicológico y psiquiátrico; y los informes sobre los trabajos que realizan en las cárceles.

En cuanto al empresario Alberto Koube, su pareja María Noelia Colmán, y su hermana Fátima Koube; los abogados Josefina Aghemo y Raúl Caballero pidieron la inclusión de 7 testigos para que declaren en el presente juicio oral y público.

Acusación fiscal en caso A Ultranza

Según la acusación, desde que el uruguayo Sebastián Marset (prófugo) frecuentó Paraguay, en 2018, se creó una organización dedicada al tráfico de cocaína, que operó hasta el 2022, pues mediante el Operativo A Ultranza que comprendió más de 100 allanamientos y la participación de una veintena de fiscales, la estructura fue anulada.

Los cabecillas del grupo criminal serían el uruguayo Sebastián Marset, encargado de negociar la compra de la droga con narcos de Bolivia; y el paraguayo Miguel “Tío Rico” Insfrán, a cargo de mover la cocaína desde su descarga en Paraguay, su acopio en varios puntos del país y luego su exportación, mayormente por vía fluvial.

De acuerdo con la teoría de Fiscalía, el grupo criminal ofrecía por US$ 12.000 a US$ 14.500 cada paquete de cocaína, y al concretar el envío de la droga a África, por ejemplo, obtuvieron la suma de US$ 18.429.500.

En el mercado europeo cada paquete de cocaína era vendido entre US$ 20.000 a US$ 25.000, por cada kilo; y se estima que, con los 17.340 kilos de cocaína que fueron descubiertos, el grupo criminal obtuvo la suma de US$ 433.500.000.