A Ultranza: tribunal unifica los procesos de 18 acusados de cara al juicio oral

La presidenta del Tribunal de Sentencias Especializado en Crimen Organizado, jueza María Luz Martínez Vázquez, ordenó la acumulación de varios procesos penales abiertos, en el marco del caso A Ultranza Py, para que los 18 acusados, que así completan, afronten un solo juicio oral y público. El colegiado está integrado además por los magistrados Federico Rojas y Dina Marchuk Santacruz.

Entre los 18 acusados y que deberán afrontar juicio están: el considerado líder paraguayo de la megaestructura narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico; su hermano el pastor José Alberto Insfrán Galeano; su otro hermano Conrado Ramón Insfrán Villar; y el ex diputado colorado por Honor Colorado Juan Carlos Ozorio Godoy.

También resaltan los nombres del considerado principal brazo logístico de la estructura Luis Fernando Sebriano González; el sindicado como cabeza del esquema de lavado de dinero del grupo Alberto Koube Ayala; la pareja de este último María Noelia Colmán Alarcón y la hermana, Fátima Irene Koube Ayala.

Igualmente serán juzgados el considerado secretario de Sebastián Marset y hombre de confianza de Tío Rico, Rodrigo Emilio Montalva Agüero; la esposa de Federico Ezequiel Santoro Vassallo, María Virginia Araki; uno de los supuestos testaferros del grupo José Enrique Gamarra Villalba; y otros colaboradores como Alexis Vidal González Zárate; Reina Mercedes Duarte Aguilera; y Magno Deleón Villalba.

Además, de otros colaboradores del clan Insfrán, como Anibal Estigarribia Casco y su hijo Luis Iván Estigarribia Alderete; Joceline Odorico Evangelista, y María Nathalia Aranda Odorico.

Una vez que la resolución quede firme, se fijará fecha para iniciar el juicio a los procesados.

Juicio corresponde a procesos elevados entre 2024 y 2025

El caso A Ultranza Py tuvo su primera gran imputación el 22 de febrero de 2022. Entre los investigados penalmente estaban el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien hasta hoy sigue prófugo, así como su pareja Gianina García Troche, quien este miércoles llega extraditada desde España, donde fue detenida el 17 de julio de 2024, para someterse al proceso paraguayo.

El 23 de febrero de 2023 fueron acusados en total 14 personas. La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía inició la audiencia preliminar para las mismas en setiembre de ese año y elevó la causa para nueve de ellas el 1 de febrero de 2024.

La magistrada resolvió elevar a juicio el proceso en relación a: Conrado Insfrán; Luis Sebriano; José Gamarra; Juan Carlos Ozorio; Alexis Vidal González; Reina Mercedes Duarte; Fátima Koube; Alberto Koube; y María Noelia Colmán.

El 27 de agosto de 2024, la juez Rosarito Montanía elevó a fase de juicio la causa en relación a Miguel Ángel Insfrán, (a) Tío Rico; el 16 de setiembre, se elevó con relación a Jocilene Odorico y Marina Nathalia Aranda Odorico, y el 17 de setiembre, hizo lo propio, pero en relación a Magno Daniel Deleón Villalba y Aníbal Estigarribia Casco.

Más adelante, el 6 de noviembre también de 2024, elevó a la siguiente instancia la causa en relación a Iván Estigarribia y el 8 de noviembre, lo hizo en relación a María Virginia Araki. Posteriormente, el 27 de diciembre de ese año, Montanía resolvió que el pastor José Alberto Insfrán Galeano también sea juzgado.

Y el 14 de abril de 2025, la magistrada dispuso la elevación a juicio ora y público la causa ligada a Rodrigo Montalva. Todos estos casos fueron unificados por el Tribunal de Sentencias para un solo juicio oral.

Condenados en procedimiento abreviado

La magistrada Rosarito Montanía, también dictó condenas para un total de 10 procesados por el caso A Ultranza. En ese contexto, las condenas fueron de 2 a 5 años de prisión. En algunos casos, hay quienes ya recuperaron su libertad por compurgamiento de pena, pues se contabilizó también el tiempo que estuvieron con prisión preventiva desde su detención en 2022.

Las personas que fueron condenadas por procedimiento abreviado en febrero 2024 son: Liz Fabiola Taboada Gamarra a 3 años y 6 meses; el piloto Job Von Zastrow Masi a 3 años, en su caso, ya recuperó su libertad nuevamente.

Así también ha quienes recibieron dos 2 años de prisión, entre ellos Edson Fernando de Lima Odorico, Ronald Osorio Fernández y Hugo Milciades Gamarra Portelli.

También están Tadeo Moisés González Zárate, Irma Vergara, Diego José Cubas Jordán, y Milciades Ramírez Morel, quienes recibieron cada uno, penas de 2 años y 6 meses.

Mientras que otras dos personas recibieron penas de 5 años de prisión, Cleiton Rogeiro Schneider Schmitt y Patricia Noemí Rodríguez Odeja, esta última exesposa de Alberto Koube.

Implicancia de los principales acusados

De acuerdo con las distintas acusaciones del fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, los acusados cumplían distintos roles dentro de la estructura, liderada principalmente por el uruguayo prófugo Sebastián Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, Tío Rico.

El hermano de Tío Rico, José Insfrán, habría colaborado para el esquema de lavado de dinero al erigir su iglesia perteneciente a su movimiento “Centro de Convenciones Avivamiento”, así como la compra de bienes; también Conrado Insfrán, con la compra de ganado.

Por su parte, el exdiputado Juan Carlos Ozorio, desde su puesto como autoridad de la cooperativa San Cristóbal, habría también ayudado a blanquear las ganancias del narcotráfico con préstamos brindados a miembros del esquema.

Según la Fiscalía Luis Sebriano, era el encargado de la parte logística con la compra de bolsas Big Bag, granos de soja y otros productos para la remisión de droga al exterior, vía fluvial. Los miembros del clan Odorico, en tanto, eran los encargados de ocultar vehículos de gran porte con doble fondo, ligados a los Insfrán.

Tío Rico y Marset, una sociedad criminal

La acusación fiscal señala que la cocaína era traída a Paraguay en aviones con matrícula boliviana, que descargaban la droga en la Reserva Natural Cabrera Timané, de Bahía Negra, en Alto Paraguay. De ahí era trasladada ya en aviones de las firmas ligadas a Tío Rico, a estancias de Presidente Hayes, Paraguarí y tinglados de Central, para su acopio y posterior salida a través de los puertos fluviales.

Para esas actividades, los considerados líderes de la organización criminal, Sebastián Marset, bajo los alias de “Omelet”, “Dor” y “Favo”; y Miguel Insfrán, bajo los apodos de “Macrón”, “Rally” y “Skoda”, coordinaban sus actividades mediante comunicaciones “encriptadas”, a través de aplicaciones como “SKY ECC”, “LINE”, “SIGNAL”.

En ese contexto, según la Fiscalía paraguaya la red narco ofrecía cada paquete de cocaína por US$ 12.000 a US$ 14.500, y al realizar la operación para el envío de la droga a África, por ejemplo, obtuvieron la suma de US$ 18.429.500.

En relación al mercado europeo, cada paquete de cocaína era vendido entre US$ 20.000 a US$ 25.000, por cada kilogramo. A través de esto se estima que el grupo criminal obtuvo según la cantidad de droga descubierta, 17.340 kilos de cocaína, la suma US$ 433.500.000.