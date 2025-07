Periodista denuncia intento de abuso sexual y hasta supuesto maltrato médico

Aproximadamente a las 8:00 de este miércoles, un desconocido intentó abusar sexualmente de la periodista Alba Duarte cuando este ingresó hasta la habitación de su vivienda, ubicada en Itauguá, pero fue atacado por la perra de la víctima, lo que evitó el hecho.

“No te puedo decir que le vi a la persona ni nada, porque yo duermo en la oscuridad, y vi a la persona ahí sobre mí. Pensé que era mi papá que vino a mi casa a despertarme, porque él tiene una llave de mi casa, jamás te vas a imaginar que un extraño va a estar ahí sobre vos”, dijo.

Detalló que en ese momento preguntó si se trataba de su padre y recordó que su tío está enfermo de cáncer, por lo que pensó que su papá acudió hasta su casa para avisarle que falleció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No te puedo decir exactamente cómo, pero creo que me dijo algo así como ‘tu papá no te va a salvar’, y yo estaba durmiendo con un vestido, ahí empiezo a sentir su mano ahí entre mis piernas, y traté de gritar, ya no pude, ya tenía la mano sobre mi cuello, no podía salirme”, relató.

Al sentirse totalmente indefensa y sin salida, dijo que se resignó, pero que afortunadamente su perra la salvó al atacar a su agresor.

“En un momento dado la verdad que me resigné, me resigné y dije ‘bueno, va a abusar de mí, que sea rápido’, porque no había forma de que grite, no había forma de nada y gracias a Dios, y a una suerte divina, porque él entró por la ventana, y dejó abierta mi ventana y lo que yo veo es que mi perra salta de la ventana y ahí él se sale de mí y ahí ya empieza a gritar desquiciadamente”, prosiguió.

Lea más: Abuso de niñas en albergue del Estado: dos docentes presos, a la espera de juicio

Intento de abuso sexual a periodista

Entre los gritos del agresor, este la amenazó con un puñal en mano, dirigiéndose hacia ella. Alba reaccionó y tomó su teléfono para llamar a su padre, momento en el que el agresor le arrebata el celular y sale por la ventana y escapar utilizando una escalera que estaba en el fondo de la casa para volver a trepar por encima de la muralla.

“Él entró, porque usó como escalera el basurero de mi vecino y logró trepar, pero para salirse de mi casa no podía y lo que es la suerte del ladrón. Justo mi papá había dejado una escalera en el fondo de mi casa, y esa trajo y volvió a salir por el frente. Yo en eso estaba gritando desesperadamente a mis vecinos auxilio, salieron mis vecinos, pero el muchacho ya corrió. Ya estaba amaneciendo, todo el mundo ya va al trabajo a esa hora”, detalló.

Tras quedar a salvo, fue hasta la Comisaría 21 de Itauguá, donde le indicaron que debía ir hasta el hospital para realizarse un chequeo médico. Fue hasta el Hospital Distrital de Itauguá, donde fue atendida por el médico Daniel Velázquez.

“Cuando estaba ahí, ya escuché cómo el doctor estaba; como ustedes saben, en los hospitales públicos no hay como una salita privada ni nada de eso, yo ya estaba escuchando cómo el doctor le violentaba a un paciente, le decía en guaraní ‘che ndaguerekói paciencia oka’úare o algo así. Te juro que estaba temblando, estaba dimensionando todo lo que me pasó y ya estaba escuchando ese tipo de cosas, y dije ‘hija, qué doctor argel me va a tocar’”, refirió.

Lea más: Video: “Producto de esa tragedia, hoy vive una niña”, dice Lizarella tras muerte de adolescente durante parto

Víctima de intento de abuso sufrió maltrato de médico

Contó que el médico le hizo pasar al consultorio, le realizó las preguntas de rutina de datos, pero que posteriormente la maltrató.

“Me dice ‘¿a qué hora pasó?’ Le digo la hora. Y me dice, entre tantas cosas, si vivo con mis padres; le digo que no, y me dice ‘y tenés tu pareja o alguien de vez en cuando. O era chespi, o era alguien que te visitaba’, o sea, no venía al caso lo que me decía, ya me sentí en ese momento denigrada. Después me dice, algo así como que ‘esto te pasa porque vivís sola. Tenés que buscar ya un hombre’, en un tono muy burlesco”, comentó.

Lamentó haber recibido este trato en la situación en la que ella estaba, considerando que de por sí una se siente, cuando vive sola y como mujer, en una situación vulnerable, denunciando así violencia institucional por parte del médico.

“Todos los días te dicen ‘cuidate porque vivís sola’ y lo que yo pasé, esta violencia institucional, no es cuestión de género, porque yo estoy segura de que cualquier señor, vieja, viejo, todo el mundo tiene ese tipo de violencia de gente que no está preparada para su cargo”, denunció en entrevista con Telefuturo.

Lea más: Denuncian al rector de la Universidad de Villarrica por acoso e intento de violación

Médico negó maltrato

Desde el Hospital Distrital de Itauguá emitieron un comunicado en el que anunciaron el inicio de forma inmediata de un proceso de revisión interna, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades, respecto a la denuncia pública de la periodista.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el trato digno, humano y respetuoso hacia todos los pacientes y sus familias. Repudiamos categóricamente todo tipo de maltrato, ya sea físico, verbal o psicológico, y dejamos en claro que no toleraremos ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas. Nos encontramos adoptando las medidas administrativas correspondientes, conforme a la normativa vigente”, indican en su publicación.

Por su parte, el médico denunciado, Daniel Velázquez, negó que le haya sugerido vivir con un hombre para evitar este tipo de hechos y dijo que quizás la mujer se sintió así debido a la situación que vivió.

“Le pregunté yo si ella estaba sola en el momento, porque eso se constata en el libro de diagnóstico, de repente a lo mejor pudo haber sido la misma pareja, como es frecuente en estos casos y le pregunté también si ella le conocía a la persona que le quiso violentar, y me dijo que no, pero en la comisaría le dijeron que más o menos le tenían identificado a la persona”, sostuvo.

Explicó que los médicos están obligados a hacer las preguntas de rutina en casos de abuso sexual, porque deben constatar todo en el diagnóstico, ya que muchas veces las víctimas de violencia cambian su versión al volver a la sede policial o fiscal tras la inspección médica. Ante la insistencia de haberle sugerido que no le ocurriría lo que le pasó si vivía con un hombre, reiteró que era mentira.

“Mentira, yo tengo testigos acá, hay licenciadas que estaban escuchando de lo que yo le pregunté, yo lo único que le pregunté y creo que le molestó esa parte, yo le dije ‘y sufriste agresión en la parte baja’, ‘y sí, me tocó por encima de mi ropa’, y yo, si es que necesitaba que se examine o no, yo estaba obligado a pasarle con la gente de ginecología de ser así. Solamente con esa finalidad se le preguntó”, concluyó en entrevista con La Tele.