Buscan a “Jakare Po’i”, sospechoso de asesinato en el caso del cuerpo arrojado en Villa Morra

El jefe de investigaciones de Asunción, Osvaldo Andino, confirmó que Víctor Eligio López González, de 35 años, es el sospechoso del asesinato del tortolero Dax Dimitri Fridrikinson Martínez, cuyo cuerpo fue arrojado de un automóvil en el barrio Villa Morra de Asunción.

“Él era el compinche principal de Dimitri, ellos trabajaban, entre comillas trabajaban, juntos en este caso. No sabemos por qué el día que ocurrió el hecho tuvieron una diferencia, una pelea en el interior del vehículo, se produjo el disparo y el resultado de que falleció Dimitri”, explicó.

Confirmó que el sospechoso es hermano menor de Nelson Gustavo López , alias “Jakare po”, por eso Víctor Eligio López lleva el alias de “Jakare Po’i”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sí, es su hermano menor, él tiene también el alias de Jakare Po’i. Nosotros hicimos el seguimiento de las cámaras desde el lugar del hecho posterior, y desde el lugar del hecho, anterior, y ahí nosotros pudimos corroborar que minutos antes ellos ya habían hecho un caso de tortola en el estacionamiento de un supermercado en la zona de Villa Aurelia”, detalló.

Lea más: La hipótesis de la Policía en torno al cuerpo arrojado en Villa Morra

Tortoleros estaban robando antes del asesinato

El comisario Andino contó que de acuerdo a las imágenes de circuito cerrado que consiguieron, Dimitri y Jakare Po’i estaban robando en el estacionamiento de un supermercado en Villa Aurelia antes de que Dimitri sea asesinado.

“Nosotros, la imagen que tenemos donde ellos bajan de su vehículo y roban el automóvil que está estacionado en el supermercado, no tenemos registro, no tenemos ninguna denuncia de la comisaría jurisdiccional, no registra ninguna denuncia de las víctimas”, agregó.

Contó que ambos estarían robando juntos desde enero de este año y que incluso robaron juntos la chapa un día antes del homicidio para colocársela al vehículo del que se arrojó el cuerpo de Dimitri tras su homicidio.

“Esta persona registra varios antecedentes y tiene una orden de captura anterior a este hecho y una orden de captura por este hecho. Hechos de tortola y asaltos”, concluyó el comisario.