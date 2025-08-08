Hallan un cadáver en la Costanera Norte de Asunción

Vecinos que transitaban por la Costanera Norte se percataron de la presencia del cuerpo en fondo de la zanja, donde ya estaba semicubierto por la basura y alertaron a la Policía del hallazgo de cadáver.

Agentes de la comisaría jurisdiccional, la 9° de Asunción con ayuda de los Bomberos, también de la Policía sacaron el cadáver del lugar y lo derivaron a la Morgue Judicial para que sea verificado por los forenses.

El jefe de la comisaría 9° de Asunción, comisario principal Nicolás Cardozo señaló que los restos del desconocido estaba en el fondo del canal, muy cerca de la carpa del Albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

NOTICIA EN DESARROLLO