Policiales

Hallan un cadáver en la Costanera Norte de Asunción

El cuerpo sin vida de un hombre, que sería un adulto mayor, fue encontrado esta mañana en el fondo de un barranco, canal de agua, ubicado en Costanera Norte casi General Saltos de la Capital del país.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 11:54
Efectivos de la comisaría jurisdiccional acordonan el sitio donde se produjo el hallazgo de cadáver esta mañana, en la Costanera Norte.
Efectivos de la comisaría jurisdiccional acordonan el sitio donde se produjo el hallazgo de cadáver esta mañana, en la Costanera Norte.

Vecinos que transitaban por la Costanera Norte se percataron de la presencia del cuerpo en fondo de la zanja, donde ya estaba semicubierto por la basura y alertaron a la Policía del hallazgo de cadáver.

Agentes de la comisaría jurisdiccional, la 9° de Asunción con ayuda de los Bomberos, también de la Policía sacaron el cadáver del lugar y lo derivaron a la Morgue Judicial para que sea verificado por los forenses.

El jefe de la comisaría 9° de Asunción, comisario principal Nicolás Cardozo señaló que los restos del desconocido estaba en el fondo del canal, muy cerca de la carpa del Albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

El cuerpo ya estaba semicubierto por la basura en el momento en que los vecinos lo encontraron.
El cuerpo ya estaba semicubierto por la basura en el momento en que los vecinos lo encontraron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

NOTICIA EN DESARROLLO

Enlace copiado