Video: Senad frustra envío de cocaína oculta en pantallas LED

Agentes Especiales del Departamento de Control Aeroportuario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, interceptaron dos encomiendas con cocaína oculta durante controles de rutina en la zona de carga aérea.

El operativo contó con la participación del perro detector “Lala” y la coordinación con el Departamento Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Las encomiendas tenían como destino final Hong Kong y Arabia Saudita. Según datos, su contenido generó sospechas al pasar por el escáner y motivó la intervención del Ministerio Público.

La fiscal Pamela Pérez ordenó la retención de los envíos y su apertura oficial se realizó en el Palacio de Justicia, bajo la supervisión de la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montañía.

Dentro de las cajas se encontraron pantallas LED para uso publicitario, en cuyos circuitos electrónicos estaban ocultos paquetes de clorhidrato de cocaína.

En total, se incautaron 1 kilo 672 gramos de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado superior a US$ 200.000 en los mercados internacionales de destino.