Operación en Cereso de Itapúa: trasladan a más de 40 reclusos a Minga Guazú

Desde la 5:00 de este viernes se realiza una intervención en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) para el retiro con fines de traslado de 42 reclusos condenados.
Intervienen alrededor de 200 efectivos, de los cuales 100 son de prevención y seguridad, mientras que el resto de grupos tácticos como antimotines, GEO y otros.
El destino de los reclusos sería el penal de máxima seguridad Minga Guazú. El operativo se desarrolla también en los penales de Caaguazú y Misiones.
Los intervinientes evalúan si el traslado se realizara de manera aérea o terrestre.