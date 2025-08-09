Operación en Cereso de Itapúa: trasladan a más de 40 reclusos a Minga Guazú

CAMBYRETÁ, Itapúa. Una importante operación policial es desplegada desde esta madrugada en el penal de Itapúa, con el objetivo de retirar y trasladar más de 40 reclusos hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú. Fueron desplegados alrededor de 200 efectivos para ingresar a la penitenciaría.