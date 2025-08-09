Policiales

Operación en Cereso de Itapúa: trasladan a más de 40 reclusos a Minga Guazú

CAMBYRETÁ, Itapúa. Una importante operación policial es desplegada desde esta madrugada en el penal de Itapúa, con el objetivo de retirar y trasladar más de 40 reclusos hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú. Fueron desplegados alrededor de 200 efectivos para ingresar a la penitenciaría.

08 de agosto de 2025 - 06:28
Un importante operativo es desplegado desde esta madrugada en el penal de Itapúa, con el objetivo de retirar y trasladar más de 40 reclusos hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.
Agentes policiales, frente al Cereso, penal de Itapúa, con el objetivo de retirar y trasladar más de 40 reclusos hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú

Desde la 5:00 de este viernes se realiza una intervención en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) para el retiro con fines de traslado de 42 reclusos condenados.

Intervienen alrededor de 200 efectivos, de los cuales 100 son de prevención y seguridad, mientras que el resto de grupos tácticos como antimotines, GEO y otros.

El destino de los reclusos sería el penal de máxima seguridad Minga Guazú. El operativo se desarrolla también en los penales de Caaguazú y Misiones.

Los intervinientes evalúan si el traslado se realizara de manera aérea o terrestre.

