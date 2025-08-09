Choque de trasganado y bus deja cuatro heridos en Ñemby

Este viernes, en horas de la madrugada, se registró un accidente de tránsito que involucró a un bus y un camión transportador de ganado en la ciudad de Ñemby.

Según un informe de la Policía Nacional, el percance se produjo poco antes de las 4:00 sobre la ruta Acceso Sur, en su intersección con la calle 9 de Agosto.

Según manifestó el conductor del transporte de ganado, Richard Michael Caballero, quien circulaba sin animales, los frenos de su rodado dejaron de funcionar y no pudo detener la marcha, por lo que acabó colisionando con un bus que llevaba cinco pasajeros, además de su conductor, César Augusto Pineda.

El conductor del “trasganado” dijo que había dejado animales en San Antonio y se dirigía a la casa de un amigo en Ñemby para descansar, según comentó a ABC Color un agente policial en el sitio del accidente.

Cuatro heridos

Según informaron bomberos, el accidente dejó cuatro personas heridas: el conducto del bus, con una aparente fractura en la muñeca; el conductor del transporte de ganado, quien sufrió golpes y cortes en la cabeza; y dos pasajeros del bus, una mujer con una fractura en el brazo izquierdo y un hombre con una lesión similar en una pierna.

Los cuatro heridos fueron trasladados a centros asistenciales.