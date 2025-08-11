Cae en Itapúa paraguayo buscado por asesinato de adolescente en Argentina

La Policía Nacional informó este domingo de la detención en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa, de un ciudadano paraguayo buscado en Argentina bajo sospecha de haber sido uno de los perpetradores del asesinato de una adolescente en el país vecino.

El informe policial identifica al detenido como José Armando Fernández, alias “Mimi”, uno de los sospechosos del asesinato de la adolescente de 13 años Jennifer Galit Campos, quien fue herida con arma de fuego cuando ladrones irrumpieron en su vivienda en la localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires, en enero de 2024.

Fernández fue detenido por personal de Interpol en el barrio San Pablo de Bella Vista y será sometido a un proceso de extradición a Argentina.

Otro paraguayo fue detenido en Misiones

Otro supuesto involucrado en el crimen ocurrido en 2024 en La Matanza, el también paraguayo Gabriel Molinas, fue detenido en enero de este año en Santa Rosa, en el departamento paraguayo de Misiones.

Las autoridades argentinas presumen que Fernández y Molinas formaban parte de un grupo de delincuentes que se dedicaban a realizar robos domiciliarios en la provincia de Buenos Aires.

Según los investigadores argentinos, el 18 de enero de 2024, Fernández, Molinas y un tercer supuesto integrante del grupo, Augusto Vigo Cañiza - también paraguayo – irrumpieron en el domicilio de la familia de Jennifer Campos.

Presuntamente, en una reacción a un intento de resistencia por parte de los residentes de la vivienda, uno de los asaltantes disparó e hirió mortalmente a la menor.