Una mujer fue herida por un disparo en el barrio San Felipe

Una mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Trauma tras sufrir heridas de arma de fuego en el barrio San Felipe, de Asunción. Según informó el comisario Víctor Presentado, de la Comisaría 5ª, la víctima fue identificada como Cindy Joana Ortiz Cabaña, mayor de edad, quien presenta lesiones en el tórax y el cuello.

“Recibimos un reporte a través del hospital, donde se nos informó que la persona fue trasladada por un vecino debido a una herida de arma de fuego”, detalló el comisario. De acuerdo con fuentes policiales, los presuntos autores serían dos o tres adolescentes infractores, que se encontraban encapuchados en el momento del ataque.

Hasta el momento, la investigación se encuentra en etapa incipiente, y no se cuentan con datos concretos sobre las circunstancias que rodearon el hecho. “Estamos trabajando para obtener más información, revisar cámaras de circuito cerrado y determinar con exactitud qué ocurrió y quiénes participaron”, afirmó Presentao.

Descartan intento de robo como móvil

La víctima no registra antecedentes ni denuncias previas por conflictos familiares o vecinales. Además, se descartó que el ataque haya tenido como móvil un intento de robo, ya que Ortiz Cabaña no fue despojada de sus pertenencias.

El comisario explicó que la naturaleza del arma de fuego será determinada tras recibir el reporte médico, aunque estiman que podría tratarse de un arma de fuego tipo pistola. “Solo se escuchó un estruendo de disparo y los vecinos rápidamente trasladaron a la víctima al hospital”, añadió.

Ortiz Cabaña reside en el barrio San Felipe, específicamente en el tercer pasillo hacia el mirador. El hecho se habría producido alrededor de las 21:40 del domingo.

Investigación en curso

La Policía continúa con las investigaciones y trabaja para identificar y detener a los presuntos responsables, quienes serán puestos a disposición de la justicia.