Video: camioneta vuelca al ser chocada en la avenida Boggiani de Asunción

Un aparatoso accidente de tránsito tuvo lugar en la mañana de este domingo sobre la avenida Guido Boggiani, en Asunción, donde un vehículo colisionó contra otro y causó un vuelco.

El choque tuvo lugar alrededor de las 8:30 en la intersección de la avenida Boggiani y la calle R.I. 3 Corrales.

Según se observa en una grabación de una cámara de seguridad en la vía pública que captó el accidente, uno de los vehículos involucrados, una camioneta blanca, circulaba sobre Boggiani hasta que el otro rodado, un Jeep Wrangler, salió a la avenida desde Corrales y colisionó con la parte lateral trasera del otro vehículo.

El impacto hizo volcar a la camioneta blanca, que quedó volteada sobre su techo.

Sin heridos de gravedad

Las personas que viajaban en la camioneta que volcó solo sufrieron algunos golpes que no revisten gravedad. El conductor del Jeep, Andrés Alejandro Torales (22 años) parece haber salido ileso del percance.