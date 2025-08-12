Allanamientos ante presunto esquema de estafa con transferencias de inmuebles

La fiscala Sophia Galeano detalló que hoy hubo un allanamiento en una inmobiliaria ubicada en Asunción en el marco de un caso denunciado por el intendente de Luque, Carlos Echeverría, sobre un presunto esquema para transferencias de inmuebles.

La investigadora precisó que unas personas se acercaron a la Municipalidad de Luque para preguntar sobre un inmueble que supuestamente la comuna vendió a otra persona, que sería un intermediario, algo que generó que la institución tome conocimiento sobre esta irregularidad.

Asimismo, confirmó que hay presunción de la participación de funcionarios municipales y está prácticamente comprobado que hay documentos falsos, ya que no existió ninguna mensura, había una supuesta aprobación de la Junta Municipal pese a que los expedientes nunca pasaron por los ediles e inclusive firmas falsas.

“Me atrevo a decir que no es la firma porque a simple vista se nota que no es. Al mirar te das cuenta de que no es la firma del intendente, del secretario... también utilizaron números de resoluciones de otras que se dieron, pero que son de otras cosas que no tienen que ver con inmuebles”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Neposobrinos” se ponen a disposición de Fiscalía y quieren “aclarar” los hechos, según abogado

Allanamientos previos y una persona imputada

Otro punto que mencionó es que la transacción del inmueble que originó la denuncia no se habría concretado, pero hay otras transacciones que sí se concretaron, por lo que se apunta a todo un esquema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esta denuncia permitió que se pueda abrir una causa penal e investigar las otras. Nuestra carpeta tiene dos meses, pero se hicieron ya muchas diligencias, se llegó a allanar una escribanía, otros lugares, hay una persona imputada”, reveló, aunque mantuvo en reserva la identidad de la persona sospechosa. Según fuentes, el imputado sería Osmar Arévalo Llamosas.

En lo que refiere al allanamiento de hoy precisó que tuvieron que ingresar a la fuerza y solamente pudieron incautar documentaciones, ya que en el lugar no se encontraba ni una persona y tampoco se localizaron computadoras.

El intendente de Luque, Carlos Echeverría, presentó una denuncia el 10 de enero pasado por producción de documentos no auténticos, asociación criminal y estafa, apuntando hacia un hombre identificado como Mauricio Meza y también a la escribana pública María Raquel Cáceres. Otra denuncia fue presentada por el jefe comunal el 1 de abril por los mismos hechos, pero con Arévalo Llamosas y otro hombre identificado como Elvio Ríos como sospechosos.

Lea más: “Elefante blanco” del MEC, a la venta: buscan un rematador