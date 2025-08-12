Denuncian muerte de ciudadano cubano tras presunto abuso policial

Según denuncian, Reinier José Peña, ciudadano cubano de 39 años, fue detenido tras ser acusado de aparentemente intentar sustraer objetos de una estación de servicios, y habría sido torturado durante su arresto y posteriormente falleció.

Según la versión de la familia, fue trasladado al Departamento Judicial de la Policía Nacional, y posteriormente a la Penitenciaría de Tacumbú.

El relato de la familia

Yaquelin Pérez, pareja de Peña, afirmó que el hombre fue golpeado por oficiales de guardia en el Departamento Judicial.

Lea más: Ratifican histórica condena al torturador stronista Eusebio Torres Romero

La abogada de la familia, María Fausta Ramírez, detalló que él le contó que la agresión se originó el 2 de agosto pasado. Sucedió por comer de un plato que no le correspondía. Tras ese evento, el hombre recibió insultos y golpes de parte de al menos cinco policías.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la representante legal, no se permitió a Peña comunicarse con sus allegados. Recién en el Hospital de Barrio Obrero, donde fue trasladado, su pareja fue notificada de su estado. Posteriormente, el viernes 8 de agosto, el hombre recibió el alta médica y fue derivado a la Penitenciaría de Tacumbú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El domingo 10 de agosto, la pareja quería ir a visitar a Peña, pero le notificaron que él falleció. “No sabemos dónde falleció”.

Autopsia determinó golpes, según abogada

La autopsia preliminar determinó la presencia de golpes y escoriaciones, aunque la causa exacta de la muerte aún no está confirmada, relató la abogada.

Los resultados completos se conocerán en aproximadamente un mes, una vez que se tengan los resultados de otros estudios.

Lea más: Tribunal intentará proseguir juicio contra Walter Bower por torturas contra policías

“Estamos en un país democrático, donde la tortura debería estar erradicada”, expresó la abogada.

A la vez, expresó que se tomarán las medidas legales y se exigirá que se revisen las grabaciones de seguridad y se presenten cargos contra los responsables.

Según la defensa, el hecho afecta la imagen internacional del país, dado que Peña y su pareja había llegado a Paraguay buscando esperanza. Pidió además que el Ministerio Público tome las medidas correspondientes.