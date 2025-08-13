Cae supuesto N° 2 del “Clan Díaz”, la facción rival de “Macho”

Agentes policiales de Investigaciones de Canindeyú capturaron esta tarde en Yby Pytá, al considerado miembro “N° 2″ del grupo armado denominado “Clan Díaz”, rival de la banda criminal presuntamente liderada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”. Numerosas evidencias fueron confiscadas de su poder.