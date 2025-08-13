Cae supuesto N° 2 del “Clan Díaz”, la facción rival de “Macho”

El detenido es Denilson Ávalos Díaz (21), sobre quien pesaban varias órdenes de captura por tentativa de homicidio y extorsión agravada, además de arrastrar frondosos antecedentes policiales, según los datos.
Agentes de la Oficina Regional N° 3 de Investigaciones de la Policía de Canindeyú lo arrestaron cerca de las 12:30 de ayer, tras reducirlo en un matorral situado al costado de un callejón que conduce a un puerto clandestino del barrio San Luis, en Yby Pytá.
Fuentes policiales indicaron que efectivos policiales que investigaban varios hechos delictivos relacionados con el “Clan Díaz” localizaron el paradero del prófugo a las 12:30 de ayer, tras un procesamiento de datos previo.
Ávalos Díaz, al percatarse de la presencia policial reaccionó y desenfundó un arma de fuego que tenía guardado en su cintura, pero de inmediato fue reducido por los intervinientes.
El detenido está recluido en la base del grupo policial, a disposición del fiscal Carlos Rodrigo Gianninotto.