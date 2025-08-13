Choque frontal entre motocicletas deriva en muerte de sexagenaria en Bella Vista

Un accidente fatal fue registrado la tarde de este lunes, a las 18:30, sobre el kilómetro 52 de la ruta PY06, en el distrito de Bella Vista, de Itapúa. Se trata de una colisión frontal entre motocicletas, donde falleció Mirta Eustaquia Aquino Paredes (64).

La mujer estaba al mando de una motocicleta tipo Star DCK110DAX-A (2023), de color negro, con matrícula 138 AAXM. Colisionó contra una moto de la marca Kenton GTS150, de color rojo y sin chapa, que estaba al mando de Ángel Javier Toniolo Medina (25).

El joven, oriundo del distrito de Hohenau, se dirigía hacia Bella Vista cuando la mujer habría cruzado a su carril desde el sentido contrario para ingresar a un camino vecinal. El impacto se habría dado en el carril del joven, según el informe policial.

Bomberos Voluntarios de la zona auxiliaron a Toniolo para derivarlo hasta el Hospital General de Itapúa, debido a que sufrió aparentes fracturas. La Policía Nacional convocó a personal técnico del Departamento de Criminalística e informó del hecho al agente fiscal de turno, Reinaldo Castillo.

Desenlace fatal

Según fuentes, la mujer, que falleció a consecuencia de las lesiones provocadas luego de ser arrojada al pavimento por el impacto, se dirigía a su residencia desde su chacra. Los intervinientes informaron sobre su deceso en el lugar del accidente.

Entretanto, se maneja que el joven se dirigía a su facultad y que el accidente se habría dado a 500 metros de su destino. Debido a su derivación, no se le practicó el alcotest, según el informe policial. Preliminarmente, se maneja que las lesiones no representaron peligro de muerte.