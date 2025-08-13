Exviceministro fue aprehendido tras disparar a supuesto ladrón en su techo

En comunicación con ABC Cardinal este martes, la fiscala Verónica Mayor, de la Unidad Penal 3 de Lambaré, comentó sobre el incidente registrado esta madrugada en el barrio San Isidro de esa ciudad, donde un presunto ladrón fue herido con arma de fuego por el dueño de una vivienda en la que el sospechoso presuntamente estaba irrumpiendo.

El incidente tuvo lugar en la residencia del abogado y exviceministro de Trabajo Luis Carlos Orué, quien dijo a agentes policiales que, alertado por ruidos, salió de su casa, pistola en mano, alrededor de las 2:00 de este martes y sorprendió a un hombre en su techo.

Según el informe policial, el abogado alegó que el supuesto ladrón hizo un movimiento que le hizo pensar que estaba armado, por lo que Orué realizó dos disparos, hiriendo al desconocido, quien intentó huir pero quedó tendido en la vía pública fuera de la casa.

El herido fue identificado como Manuel Sebastián Estigarribia (36 años), quien tiene antecedentes por hurto y robo. El supuesto asaltante fue trasladado por bomberos al Hospital de Trauma, donde permanece en carácter de detenido.

"Para evitar cualquier tipo de inconvenientes"

La fiscala Mayor ordenó también la aprehensión de Orué, quien fue convocado a declarar esta mañana ante el Ministerio Público.

La fiscala enfatizó que Orué colaboró en todo momento con la Policía y los investigadores, pero indicó que ante la realización de disparos se debe realizar una investigación completa y que la aprehensión del abogado y exministro fue ordenada simplemente “para evitar cualquier tipo de inconvenientes” hasta que el hecho que totalmente aclarado.

“Una vez que (Orué) declare se va a hacer lo que corresponda”, dijo.