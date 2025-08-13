Móvil de ASU2025 involucrado en choque en Luque: hay dos muertos

Cerca de las 16:50 de este miércoles, uniformados policiales intervinieron en un accidente de tránsito con derivación fatal registrado en la ruta Vergel Luqueño. Los bomberos y la Policía Nacional detallaron que dos personas murieron a raíz del hecho.

Uno de los vehículos involucrados fue una camioneta Volkswagen Amarok con chapa HEE 421 al mando de Denisse Suelí Heshel Weimberg, quien iba en compañía de otras tres personas.

Según precisó el oficial Víctor Toledo a NPY, las personas que iban a bordo de este vehículo iban con dirección a San Bernardino para llevar agua a los voluntarios de los II Juegos Panamericanos Junior, pero en el trayecto, la conductora habría perdido el control.

En el otro automóvil involucrado, un Fiat Argo, iban dos adultos, Arnaldo Andrés e Ingrid Carolina Sotelo Machuca, quienes serían las víctimas fatales. En compañía de los hermanos iba un niño que está siendo asistido, aunque su vida no correría peligro, según datos del uniformado.

Comité de ASU2025 emite comunicado

El comité organizador de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 emitió un comunicado ante este accidente de tránsito, ya que implicó a la empresa tercerizada encargada del traslado de una persona de su staff y dos voluntarios.

“Lamentamos profundamente informar que, como consecuencia del siniestro, se produjo el fallecimiento de dos ocupantes del otro vehículo involucrado. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos en este difícil momento, acompañándolos con respeto y solidaridad en su dolor”, mencionan.

En lo que refiere al staff y voluntarios confirman que estos se encuentran en buen estado de salud y reciben asistencia médica.

“La empresa responsable del transporte se ha puesto de inmediato a disposición de las autoridades para colaborar en todas las investigaciones pertinentes y de las familias afectadas”, concluyen.