Policiales

Fatal choque frontal en Itá deja un joven muerto

Un joven de 23 años murió en un choque frontal entre su automóvil y un tractocamión en la Ruta PY01, a la altura de Jhugua Ñaro, Itá, en la madrugada de este miércoles.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 11:45
Un joven de 23 años murió en un accidente de tránsito en la Ruta Nacional PY01, a la altura del km 38, en la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá.
Prácticamente, destruido quedó el automóvil de la víctima fatal del accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional PY01, a la altura del km 38, en la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá.Gentileza

Un fatal accidente de tránsito ocurrió esta madrugada, alrededor de las 04:30, en la Ruta PY01, a la altura del km 38, en la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá.

El siniestro involucró a un automóvil, conducido por Óscar Gregorio Aquino (23), quien falleció en el lugar, y a un tractocamión manejado por Tomás Candia González (40), cuyo alcotest arrojó 0,0000 mg/L.

Un joven de 23 años murió en un accidente de tránsito en la Ruta Nacional PY01, a la altura del km 38, en la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá.
Un joven de 23 años murió en un accidente de tránsito en la Ruta Nacional PY01, a la altura del km 38, en la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá.

Lea más: Avenida Mariscal López: vehículo vuelca tras supuestamente esquivar a otro

Según el relato del camionero a la Policía, el automóvil circulaba en dirección Itá–Asunción y, al intentar adelantar a una motocicleta, invadió la vía del vehículo de gran porte que transitaba en sentido contrario hacia Ybytimí, provocando la colisión frontal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un joven de 23 años murió en un accidente de tránsito en la Ruta Nacional PY01, a la altura del km 38, en la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá.
El tracto camión involucrado en el accidente de tránsito fatal ocurrido en la Ruta Nacional PY01, a la altura del km 38, en la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá.

Causa de muerte

El médico forense del Ministerio Público refirió que la causa probable de muerte fue traumatismo cráneo-encefálico.

Lea más: Accidente en Capiatá: camión de pollos choca contra otro vehículo y deja un muerto

Un joven de 23 años murió en un accidente de tránsito en la Ruta Nacional PY01, a la altura del km 38, en la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá.
Así quedó el automóvil de la víctima fatal del accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional PY01, a la altura del km 38, en la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá.

Por disposición fiscal, el cuerpo de Aquino fue entregado a su padre, mientras que los vehículos quedaron incautados en sede de la Comisaría 43ª Jhugua Ñaro.

Enlace copiado