Fatal choque frontal en Itá deja un joven muerto

Un fatal accidente de tránsito ocurrió esta madrugada, alrededor de las 04:30, en la Ruta PY01, a la altura del km 38, en la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá.

El siniestro involucró a un automóvil, conducido por Óscar Gregorio Aquino (23), quien falleció en el lugar, y a un tractocamión manejado por Tomás Candia González (40), cuyo alcotest arrojó 0,0000 mg/L.

Según el relato del camionero a la Policía, el automóvil circulaba en dirección Itá–Asunción y, al intentar adelantar a una motocicleta, invadió la vía del vehículo de gran porte que transitaba en sentido contrario hacia Ybytimí, provocando la colisión frontal.

Causa de muerte

El médico forense del Ministerio Público refirió que la causa probable de muerte fue traumatismo cráneo-encefálico.

Por disposición fiscal, el cuerpo de Aquino fue entregado a su padre, mientras que los vehículos quedaron incautados en sede de la Comisaría 43ª Jhugua Ñaro.