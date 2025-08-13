Septuagenario falleció arrollado cuando cruzaba la ruta PY01 en San Juan del Paraná

Agentes de la Comisaría 33ª de San Juan del Paraná informaron sobre un accidente con resultado fatal, ocurrido a las 7:00 aproximadamente de este lunes, sobre la ruta PY01 Mariscal Francisco Solano López, a la altura de la entrada del barrio San Nicolás. Se trata de un múltiple choque contra un peatón.

La víctima fatal fue identificada como Juan Gedek Doumka (77), quien, aparentemente, fue atropellado cuando intentaba cruzar la ruta para llegar a un local comercial. Los intervinientes detectaron rastros de que habría sido arrollado por varios rodados; no obstante, solamente el primero en impactarlo fue el único que se quedó en la escena.

Los uniformados encontraron en el lugar un automóvil tipo Toyota Allex, de color negro, con matrícula YAF 737, con evidentes rastros del impacto y el parabrisas roto en el lado derecho, en el lado del acompañante.

El conductor sería un docente, Aldo Ariel Acosta Flores (25), oriundo de General Delgado. El joven fue sometido al alcotest con resultado negativo.

Baja visibilidad

El conductor del rodado explicó a los intervinientes que, en el momento en que ocurrió el accidente, había baja visibilidad debido a neblina. Expresó que, cuando divisó al septuagenario, no pudo evitar la colisión.

Entretanto, los intervinientes también están en búsqueda de al menos otros dos automóviles que, presumen, habrían pasado encima del cuerpo de la víctima.

El hecho está siendo investigado por el Ministerio Público, mientras el rodado quedó incautado en la sede policial.