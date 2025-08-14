Avenida Mariscal López: vehículo vuelca tras supuestamente esquivar a otro

En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 05:00, se registró un accidente de tránsito en la avenida Mariscal López, a la altura de la intersección con Eliseo Reclus, que dejó como saldo un vehículo volcado y el carril de entrada a Asunción parcialmente bloqueado.

Según el testimonio del conductor involucrado, Jorge Torres, otro automóvil le salió repentinamente al paso desde la intersección. Al esquivarlo, perdió el control, impactó contra el paseo central de la avenida y terminó volcando.

En ese momento, los semáforos de la zona se encontraban en modo intermitente, confirmó la Policía Nacional. El docente resultó ileso y no requirió traslado a un centro asistencial.

Del otro vehículo implicado no se tienen datos, ya que su conductor se dio a la fuga tras el percance. Efectivos policiales se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para identificarlo.

Tránsito congestionado

Poco más de una hora, el carril de entrada a la Capital de la avenida Mariscal López permaneció parcialmente bloqueado mientras se realizaban las labores de retiro del automóvil siniestrado.