Policiales

Accidente en Capiatá: camión de pollos choca contra otro vehículo y deja un muerto

Un hombre murió este martes de madrugada tras un violento choque frontal entre un camión repartidor de pollos y un vehículo de gran porte, ocurrido en inmediaciones de la ciclovía de Capiatá.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 06:48
Accidente de tránsito en Capiatá
Un camión repartidor de pollos quedó con la parte frontal prácticamente destruida tras protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta PY02, en inmediaciones de la ciclovía de Capiatá.Gentileza

Un trágico accidente de tránsito se registró este martes alrededor de las 04:00 en la Ruta PY02, en inmediaciones de la ciclovía de Capiatá, dejando como saldo una víctima fatal.

Según el reporte preliminar, un camión repartidor de Pechugón impactó con la parte trasera de un vehículo de gran porte, recibiendo el golpe en su parte frontal y afectando principalmente el lado del acompañante. El choque provocó graves daños en ambas unidades y dejó atrapado a uno de los ocupantes del camión menor.

La víctima, identificada como Óscar Emilio Torres (32), era el acompañante del conductor del camión de pollos.

Inicialmente, el fallecido fue rescatado con vida por bomberos voluntarios mediante el uso de equipos hidráulicos, pero presentaba heridas de consideración. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció poco después de su llegada.

Accidente de tránsito en Capiatá
Así quedó el camión repartidor luego del accidente de tránsito registrado en inmediaciones de la ciclovía de Capiatá.

Investigan causa del accidente

Por su parte, el conductor del camión de menor porte fue derivado de forma inmediata a un centro asistencial y, según el informe médico, no reviste gravedad.

Escena del accidente fatal en la Ruta PY02: el camión repartidor de pollos y, frente a él, el vehículo de gran porte con el que colisionó cerca de la ciclovía de Capiatá.

El hombre declaró a la Policía que supuestamente perdió el control del vehículo tras una falla en los frenos, lo que provocó el impacto contra el camión de gran porte. Como parte del procedimiento, se le practicará la prueba de alcotest para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

