Dos detenidos en allanamiento tras atentado a intendente de Francisco Caballero Álvarez

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el comisario Édgar Sanabria, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en Katueté, departamento de Canindeyú, confirmó que dos personas fueron detenidas hoy en un allanamiento en el marco de la investigación del atentado contra el intendente de la localidad de Francisco Caballero Álvarez (ex Puente Kyjha), Gildo Socoloski.

El pasado lunes, la camioneta en la que viajaban el intendente Socoloski (53 años) y su pareja Fabiana Ayde Benítez (26) fue atacada con armas de fuego y recibió impactos de varios tipos de proyectiles mientras viajaba por un camino terraplenado cerca de la colonia Santa Rosa, a unos seis kilómetros de la Ruta PY03.

La Policía reportó el lunes que se encontraron impactos de proyectiles de escopeta y balas de pistola calibre 9 milímetros en distintas partes del rodado, una camioneta Ford Ranger propiedad de la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez.

Dos detenidos, armas y munición incautada

El comisario Sanabria dijo hoy que alrededor de las 7:00 tuvo lugar un allanamiento a una vivienda ubicada a un kilómetro del lugar del ataque, donde fueron detenidos dos sospechosos, uno de los cuales habría tenido una disputa en 2022 con el intendente Socoloski por tierras, según manifestó este.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Presunto sicariato en Canindeyú: mujer muere y su pareja queda grave

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el allanamiento, los intervinientes incautaron una escopeta, una pistola de calibre 9 milímetros, dos revólveres de calibre 38 y munición de diferentes calibres, entre ellos 357.

Las armas y la munición incautada parecen coincidir con los proyectiles que impactaron en la camioneta de Socoloski y con vainillas servidas de balas de calibre 38 y 357 halladas en el lugar del atentado.