Asu2025: desaparecen cuatro atletas cubanos y se presume deserción

Cuatro atletas cubanos que participaban de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción no regresaron ayer a los hoteles donde se estaban hospedando. El Ministerio del Interior presume que los mismos buscan desertar, aunque aún no hay un pedido formal de asilo.

14 de agosto de 2025 - 09:23
Integrantes del equipo de remo de Cuba reciben la medalla de bronce luego de una prueba el pasado domingo en la bahía de Asunción.Juan Pablo Pino

La Policía Nacional reportó que cuatro atletas de nacionalidad cubana que vinieron a Paraguay para representar a su país en los Juegos Panamericanos Junior que se celebran actualmente en Asunción están con ubicación desconocida desde ayer.

En comunicación con ABC Cardinal, el ministro del Interior, Enrique Riera, comentó que la persona encargada de la delegación cubana hizo la denuncia formal de que cuatro de sus atletas se separaron ayer del grupo mientras realizaban turismo y ya no regresaron a los hoteles en los que se estaban hospedando.

La presunción de las autoridades es que los atletas están desertando y planean quedarse en Paraguay, aunque el ministro Riera señaló que eso no será confirmado hasta que los mismos hagan la solicitud formal de asilo ante la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados.

¿Quiénes son los atletas?

Los atletas con ubicación desconocida son Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez, todos estos atletas de remo; y Suannet de la Caridad Nápoles, jugadora de balonmano.

La Policía Nacional activó el protocolo de búsqueda y localización de los jóvenes atletas.

