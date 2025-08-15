Asu2025: desaparecen cuatro atletas cubanos y se presume deserción

La Policía Nacional reportó que cuatro atletas de nacionalidad cubana que vinieron a Paraguay para representar a su país en los Juegos Panamericanos Junior que se celebran actualmente en Asunción están con ubicación desconocida desde ayer.

En comunicación con ABC Cardinal, el ministro del Interior, Enrique Riera, comentó que la persona encargada de la delegación cubana hizo la denuncia formal de que cuatro de sus atletas se separaron ayer del grupo mientras realizaban turismo y ya no regresaron a los hoteles en los que se estaban hospedando.

La presunción de las autoridades es que los atletas están desertando y planean quedarse en Paraguay, aunque el ministro Riera señaló que eso no será confirmado hasta que los mismos hagan la solicitud formal de asilo ante la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados.

¿Quiénes son los atletas?

Los atletas con ubicación desconocida son Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez, todos estos atletas de remo; y Suannet de la Caridad Nápoles, jugadora de balonmano.

La Policía Nacional activó el protocolo de búsqueda y localización de los jóvenes atletas.