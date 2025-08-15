Video: hallan caleta con explosivos en Concepción en operativo de búsqueda de Félix Urbieta

En el marco de la operación de búsqueda de Félix Urbieta, llevada a cabo por personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), el Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional (DAS), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el Ministerio Público, se logró la localización de una caleta perteneciente al extinto grupo criminal terrorista Ejército del Mariscal López (EML).

Informan que las tareas de búsqueda de los compatriotas secuestrados se realizan de forma permanente, teniendo en cuenta informaciones de inteligencia proporcionada por el BIMI y el DAS.

La caleta consiste en un tambor de plástico que contiene 72 unidades de material explosivo que podrían haber sido utilizados en atentados contra el personal de las fuerzas de seguridad.

Lea más: El secuestrado Félix Urbieta habría sido fusilado en estancia de Horqueta

“El trabajo coordinado entre las instituciones del Estado ha sido fundamental para acceder a información estratégica acerca de los movimientos de organizaciones criminales que ponen en peligro la seguridad de todos los paraguayos”, señala el informe.

El primer gran golpe de la banda EML fue el secuestro de Félix Urbieta, quien tenía 66 años de edad cuando lo capturaron en su estancia San Francisco, en Horqueta, el 12 de octubre de 2016.