Eliminan pistas clandestinas en el Parque Nacional Paso Bravo

Varias pistas clandestinas ubicadas dentro de la reserva natural, situada en el departamento de Concepción, fueron destruidas en los últimos días. Los trabajos fueron realizados por funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, y contaron con el apoyo de la Policía Nacional.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 16:38
Pistas clandestinas en Concepción fueron destruidas.
Los lugares fueron ubicados con anterioridad y desde el martes último se vienen destruyendo las pistas clandestinas con ayuda de maquinarias y hombres que trabajan dentro del Parque Nacional Paso Bravo, ubicado entre los distritos de San Carlos del Apa y Sargento José Félix López, en el departamento de Concepción.

Esta reserva natural cuenta con 93.612 hectáreas y dentro de ella, en algunos puntos, se encontraron pistas clandestinas. Se sospecha que utilizadas para que bajen avionetas que transportaban sustancias ilícitas.

El trabajo que se realiza en la zona busca desalentar además la caza furtiva, incendios forestales, la deforestación, entre otros, que ponen en peligro la biodiversidad que se tiene dentro de la reserva natural.

