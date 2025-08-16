Eliminan pistas clandestinas en el Parque Nacional Paso Bravo

Los lugares fueron ubicados con anterioridad y desde el martes último se vienen destruyendo las pistas clandestinas con ayuda de maquinarias y hombres que trabajan dentro del Parque Nacional Paso Bravo, ubicado entre los distritos de San Carlos del Apa y Sargento José Félix López, en el departamento de Concepción.

Esta reserva natural cuenta con 93.612 hectáreas y dentro de ella, en algunos puntos, se encontraron pistas clandestinas. Se sospecha que utilizadas para que bajen avionetas que transportaban sustancias ilícitas.

El trabajo que se realiza en la zona busca desalentar además la caza furtiva, incendios forestales, la deforestación, entre otros, que ponen en peligro la biodiversidad que se tiene dentro de la reserva natural.