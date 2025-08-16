Video: periodista alcoholizado protagoniza choque de vehículo en Asunción

Un accidente de tránsito tuvo lugar en la madrugada de este viernes en el barrio Tacumbú de Asunción, que tuvo como protagonista a un conductor que circulaba en estado de ebriedad.

El conductor fue identificado como Gregorio Felipe Goroso, periodista, asesor político y exfuncionario público acusado de planillerismo, quien conducía un vehículo que chocó con un árbol ubicado a un costado de la calle Juan E. O’Leary, casi Alejandro Guanes.

Goroso se desempeña actualmente como director de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos del Grupo Vázquez.

No había otra persona en el vehículo ni hubo otros vehículos involucrados, según información preliminar de la Policía Nacional. Un agente policial dijo que el periodista no parecía haber sufrido lesiones.

“Alcotest” positivo

El conductor fue trasladado a una base de la Patrulla Caminera, donde se le realizó un “alcotest” que dio un resultado positivo.

Vecinos afirmaron que el comunicador “no se podía ni parar” e intentó abandonar el lugar luego del choque.