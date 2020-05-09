Abren investigación contra un funcionario de Diputados

Goroso percibe mensualmente G. 14.300.000, de los cuales G. 11.000.000 provienen de la Cámara de Diputados y G. 3.300.000 de la Gobernación en concepto de responsabilidad como director general de gestión y desarrollo de las personas, cargo que funge en la Gobernación desde febrero de este año.

El funcionario está siendo investigado porque supuestamente no asiste a su lugar de trabajo, ya que tiene varios programas en los medios de comunicación que abarcan la mayoría del tiempo de una jornada diaria. Según denuncias periodísticas, Goroso cuenta con un programa mañanero radial de lunes a viernes de 08:00 a 10:00 y un programa de cable de 15:30 a 17:30.

Goroso ingresó en el 2009 como asesor de la Bancada del Partido Patria Querida en la Cámara de Diputados, luego se convirtió en el asesor del exdiputado Carlos Soler (PQ), cuando este era vicepresidente de la Cámara de Diputados durante la administración de Víctor Bogado (ANR, cartista). Soler estaba siendo investigado el año pasado por el escándalo de coimas en el Indert.

El funcionario, al no encontrar espacio laboral, logró refugiarse en la bancada del movimiento Honor Colorado, lugar donde fue designado como director de marketing. El año pasado como ya tenía programas a la mañana pidió ser cambiado en el horario de la tarde, siendo así designado como asesor en el despacho de la cuestionada diputada Cristina Villalba (ANR, cartista).

Este año como sus programas también iban de tarde, encontró otra forma de pasar desapercibido siendo comisionado a la Gobernación de Central, ya que ni en el horario de tarde podía cumplir en la Cámara Baja. La asesoría jurídica, presidida por Liliana Bengoechea, requirió informes a la Gobernación de Central y el jueves respondió que por resolución se le exonera de marcar entrada y salida.

Justifica su situación

Goroso justificó ayer su inasistencia al decir que hasta trabaja los sábados y domingos. Además, indicó que debido a la cuarentena no puede concurrir a la Gobernación de Central.