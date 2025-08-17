Policiales

Hombre y adolescente fallecen en accidente de tránsito en San Pedro: conductor del otro vehículo fue detenido

El conductor de un vehículo y un adolescente que iba en el mismo, junto a otros dos acompañantes, fallecieron a raíz de un accidente de tránsito que ocurrió en la ruta PY03 en el kilómetro 136. El otro conductor involucrado dio positivo a la prueba de alcotest y quedó detenido por la policía.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 09:26
Suzuki Baleno en el que iban las víctimas fatales del accidente de la ruta PY03 de San Pedro.
Suzuki Baleno en el que iban las víctimas fatales del accidente de la ruta PY03 de San Pedro.Gentileza

Luis Carlos Carrera Díaz (29) y un adolescente de 13 años fallecieron a causa de un accidente de tránsito que ocurrió en la ruta PY03 en el kilómetro 136 del departamento de San Pedro.

Junto a ellos también iban Francisco Javier Carrera Díaz (20) y Alcides Fariña Martínez (50), en un auto de la marca Suzuki, modelo Baleno. En el auto quedaron atrapadas las dos víctimas fatales, como Francisco Javier Carrera. El único que logró salir del auto fue Alcides Fariña, quien recibió a los agentes policiales.

El otro vehículo involucrado es una camioneta de la marca Nissan, modelo Navara, conducida por Carlos Dario Cabrera, quien quedó internado por sus lesiones en el hospital de Santa Rosa del Aguaray con custodia policial, debido a que se le hizo la prueba de alcotest cuyo resultado fue de 0,233 mg/L.

Según el acta policial, Alcides Fariña dijo a los intervinientes que se dirigían con dirección de norte a sur, hacia la ciudad de Luque y que la camioneta venía en sentido opuesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Suzuki Baleno en el que iban las víctimas fatales del accidente de la ruta PY03 de San Pedro.
Camioneta Nissan Navara que era conducida por el detenido.

Conductor detenido

El fiscal Walter Mello quedó a cargo de la investigación del accidente fatal y dispuso la detención del conductor de la camioneta, como la requisa de la misma.

Si bien se realizó la prueba de alcotest a Carlos Dario Cabrera, el inspector ayudante de la Patrulla Caminera, Cristian López, dejó constancia de que la misma no pudo ser realizada correctamente debido al estado en el que se encontraba Cabrera.

Enlace copiado