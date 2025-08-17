Hombre y adolescente fallecen en accidente de tránsito en San Pedro: conductor del otro vehículo fue detenido

El conductor de un vehículo y un adolescente que iba en el mismo, junto a otros dos acompañantes, fallecieron a raíz de un accidente de tránsito que ocurrió en la ruta PY03 en el kilómetro 136. El otro conductor involucrado dio positivo a la prueba de alcotest y quedó detenido por la policía.