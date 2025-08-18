A casi un año de su muerte, caso “Lalo” Gomes llega a la Corte

Conforme a los datos basados por los antidrogas sobre lo que aconteció aquella mañana del 19 de agosto de 2024, los agentes especiales de la Senad se disponían a allanar su residencia en la capital del Amambay, pero el legislador Lalo Gomes abrió fuego contra los intervinientes, quienes respondieron a los disparos y lo hirieron mortalmente.
Sobre las circunstancias que rodearon al caso, el abogado Óscar Tuma Bogado sostuvo que su muerte fue producto de una “quema de archivo”, debido a sus supuestas conexiones con Jarvis Chimenes Pavao, así como en el lavado de dinero y el narcotráfico en la “Frontera Seca”.
Asimismo. su hijo Alexander Rodrigues Gomes fue arrestado ese mismo día y actualmente soporta un proceso judicial por las mismas causas.
La fiscalía argumentó que la conducta atribuida al Subcomisario MGAP Carlos Darío García Valenzuela, quien realizó el disparo que acabó con la vida de Eulalio “Lalo” Gomes, fue en legítima defensa.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por ende , el Ministerio Público pidió la desestimación de la causa openal. En este caso, será la sala penal de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá la última palabra.