A casi un año de su muerte, caso “Lalo” Gomes llega a la Corte

El caso de la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes Batista llegó a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de casación presentada por el abogado Óscar Tuma contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que confirma la desestimación de la causa. Mañana se cumple un año de su muerte.