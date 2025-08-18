Acusan a Lourdes Teresita Ramos por terrorismo y transgresión a la ley de armas

“La hoy acusada, con el desarrollo de su conducta exterioriza el plan del Grupo Terrorista, de causar temor en toda la población a través de hechos violentos, y así desestabilizar, hostigar al gobierno y así conseguir instalar su ideología y llegar al poder, mediante la realización de distintos actos violentos, específicamente en la zona norte del país”, dice la acusación contra Lourdes Teresita, formulada por eel fiscal antisecuestro Lorenzo Lezcano.

“Así también la misma ha sido la principal activista del EML, su participación activa se ve demostrada en los vídeos en donde se le ve dando instrucciones de pagos y ejerciendo plenamente sus funciones dentro de la estructura organizada”, indica el agente fiscal, quien pide que la causa se eleve a juicio oral y público.

Lezcano indica que Lourdes Teresita Ramírez fue parte activa del grupo criminal Ejército Maríscal López , liderado en ese entonces por su padre Alejandro Ramos Morel y que estaba integrada por su madre Lourdes Ramírez.

Este grupo además estuvo integrado por Zulma Jara Larrea, detenida por la comisión de hechos similares, Antonio Alejandro Ramos Ramírez (+), los hermanos Bernal Maíz entre otros.

Secuestro de Félix Urbieta

Esta banda fue la responsable del secuestro del ganadero Félix Urbieta Ramírez ocurrido en fecha 12 de octubre de 2016. Si bien se presume que habría sido ejecutado, hasta ahora no se sabe nada de la víctima.

Lezcano también atribuye al mencionado grupo ya extinguido - debido a que partes parte de sus integrantes están muertos y otros detenidos- las extorsiones a propietarios de establecimientos ganaderos en el norte del país, entre ellas al propietario de la Estancia Palermo, Juan Carlos Ramírez.

Este hecho ocurrió en fecha 15 de febrero de 2020, en esa oportunidad los terroristas exigieron la suma de doscientos millones de guaraníes en concepto de impuesto revolucionario, según la acusación.

“Esta exigencia se hizo mediante un vídeo en la que aparece Lourdes Teresita Ramos Ramírez junto a otros integrantes, dando las instrucciones de como se realizaría el pago”, refiere el escrito.

“Otro hecho similar se produjo en fecha 14 de marzo de 2022, esta vez la víctima fue el señor Fabián Ortiz, propietario de la Estancia Isla Cerrito, ubicada en la localidad de Belén Cue- Horqueta; la exigencia fue realizada mediante un vídeo en donde se la ve a Lourdes Teresita Ramos Ramírez leyendo un panfleto pidiendo la suma de ciento cincuenta millones de guaraníes en concepto de impuesto revolucionario, dando plazos y forma de pago”, indica este punto de la acusación.

Prosigue: “En fecha 20 de marzo de 2022, en horas de la tarde, en un callejón vecinal, fue retenido el capataz de dicha estancia por las mismas personas, quienes indagaron acerca de la negativa del pago exigido”.

Detenida con armas de fuego

Lourdes Teresita fue capturada el pasado 15 de febrero las 23:00 horas aproximadamente, en la localidad de Brasil Cue- Horqueta por efectivos tácticos de la Fuerza de Tarea Conjunta,

“Del poder la misma se incauto varias evidencias, entre ellas una pistola de la marca CZ, modelo 75 Cal. 9Mm, con serie Nº 163542, con un cargador el cual contiene en su interior 13 (trece) vainillas sin percutir”, puntualiza el escrito.