Buscan a conductor que huyó tras atropellar a una motociclista y a un ciclista

Durante la mañana de este sábado se produjo un siniestro vial que dejó como resultado tres lesionados, sobre la ruta PY01 en el distrito de San Juan del Paraná, del departamento de Itapúa. Se trata de un arrollamiento provocado por una camioneta contra una motocicleta y una bicicleta.
Las víctimas del accidente fueron identificados como Francisca Rosalba Álvarez Benítez (23) y Ramona Delcia Almada Candia (44) quienes viajaban a bordo de una motocicleta tipo Star DAX110 de color negro, con matrícula 425 AAUJ. Además, también fue arrollado Víctor Allende (52), quien circulaba a bordo de una bicicleta de la marca Caloi color azul.
Agentes de la Comisaría 33ª acudieron al sitio donde hallaron a los heridos tendidos en el suelo. Bomberos Voluntarios de San Juan del Paraná los auxiliaron hasta el Hospital General de Itapúa.
Según testigos, se pudo divisar a una camioneta de la marca Nissan de color blanco, que se dio a una rauda fuga posterior a la colisión. El hecho fue comunicado al Ministerio Público para iniciar la búsqueda del rodado e investigar al conductor por omisión de auxilio.
