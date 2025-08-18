Buscan a conductor que huyó tras atropellar a una motociclista y a un ciclista

La Policía Nacional continúa la búsqueda de un rodado sindicado como autor de un doble arrollamiento y posterior omisión de auxilio sobre la ruta PY01 en el distrito de San Juan del Paraná. Según datos preliminares se trataría de una camioneta tipo Nissan de color blanco.