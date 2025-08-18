Infanticidio en Escobar: hallan evidencias pero el cuerpo del recién nacido sigue sin aparecer

La joven madre admitió haber asfixiado a su bebé y arrojado el cuerpo a un costado de una zanja ubicada entre la compañía Ypa’ú (Piribebuy) e Ybyraty (Escobar).

El Comisario Candia reveló que trabajan en conjunto agentes del Departamento de Investigaciones de Piribebuy y Paraguarí, en coordinación con la fiscal Betti Brítez, para avanzar en el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con los datos recopilados, Ovelar Contreras dio a luz el 1 de agosto en el Hospital Regional de Paraguarí, donde recibió el alta el 3 de agosto a las 11:45 horas. Cámaras de seguridad del hospital se observa a la mujer que salió con el bebé en brazos.

Asimismo, testigos relataron a los investigadores que tras salir del hospital abordó un vehículo de la plataforma Bolt, que la trasladó hasta la compañía Ypa’ú, en la zona limítrofe entre Piribebuy y Escobar.

Posteriormente, luego de ir por casa de su mamá viajó a Asunción. “La investigación se activó luego de que una hermana de la joven, residente en Asunción, encontrara un certificado de nacido vivo de un bebé de cuatro kilos y comunicó el hecho al Fono Ayuda 147”, explicó el Comisario Candia.

Tras ser detenida en la Comisaría 24ª del Bañado Sur de Asunción, Ovelar confesó el crimen y fue remitida a la Comisaría 14ª de Piribebuy. La Dirección de Policía de Paraguarí se sumó a las tareas de investigación a través del Departamento de Hechos Punibles.

La fiscal Betti Brítez encabezó el procedimiento de incautación de evidencias en Escobar, donde se encontraron pañales, pinzas y restos de cordón umbilical en una zanja cercana a la vivienda de Ovelar. No se hallaron restos óseos, por lo que se presume que el cuerpo pudo haber sido devorado por carroñeros o animales.

La Fiscalía prosigue con las diligencias para esclarecer los motivos que llevaron a Rosa Ovelar a cometer el hecho y determinar todas las circunstancias del caso. La joven quedó detenida en la Comisaría de Piribebuy a disposición del Ministerio Público.