Cuidado con las llamadas internacionales sospechosas: cómo funcionan y cómo protegerse

Numerosos usuarios paraguayos han reportado en redes sociales la recepción de llamadas internacionales sospechosas, provenientes de ciudades como Quebec (Canadá) y Pensilvania, Nueva York y Texas (Estados Unidos), entre otras.

Una de las usuarias escribió: “¿Alguien más que esté siendo acosado por números internacionales? Y números distintos. Todos bloqueados, pero ya es demasiado.”

Consultamos sobre esta situación al comisario Diosnel Alarcón, jefe de Ciberdelitos de la Policía Nacional, quien advirtió que se trata de una modalidad de estafa.

“Son llamadas de cobros por paquetes internacionales; o sea, al contestar cortan esperando que devuelvas la llamada, o te dejan en contestadora automática. El beneficio es el pago de la llamada internacional. Y es una modalidad muy vieja que aparece por temporadas”, refirió.

¿Cómo funcionan estas llamadas fraudulentas?

Llamada inicial

Recibís un aviso sobre un paquete internacional

Al contestar, la llamada se corta o te dejan un buzón de voz.

Llamada de retorno

El objetivo es que devuelvas la llamada a un número internacional de tarificación elevada

Cada minuto que hablas genera ingresos automáticos para quien posee el número.

Ganancia para los estafadores

El sistema de reparto de tarifas es legal: parte del dinero de la llamada se transfiere al propietario del número

Lo ilegal es el engaño utilizado para inducirte a llamar.

Uso de tecnología y expansión del fraude

Los estafadores colocan planillas de números que conseguirían en el mercado negro en plataformas automatizadas (Bots) para realizar llamadas masivas

Según el comisario Alarcón, es poco probable que a través de estas llamadas puedan hackear tu teléfono directamente, pero pueden ser un inicio para otras estafas.

Por ejemplo, los delincuentes pueden verificar que los números están activos y luego contactarte por WhatsApp u otros medios, enviando links maliciosos para intentar hackeos.

Señales de alerta

Llamadas que se cortan automáticamente o te dejan un buzón de voz.

Números desconocidos internacionales o extraños.

Mensajes urgentes o alarmantes sobre paquetes, pagos o cobros inesperados.

Recibir llamadas de varios números distintos acosándote, incluso después de bloquearlos.

Recomendaciones para protegerte

No devolver llamadas de números sospechosos o desconocidos

Verificá el número antes de contestar usando buscadores o redes sociales

Bloqueá números desconocidos en tu teléfono móvil.

Informá a familiares , especialmente adultos mayores, sobre esta modalidad de estafa

Mantenete alerta durante temporadas con alta recepción de paquetes internacionales , ya que los estafadores aprovechan esos periodos

No hacer clic en enlaces recibidos por WhatsApp u otros medios de contactos sospechosos.

Una de las principales operadoras paraguayas establece una tarifa de $2,90 USD por minuto para llamadas internacionales, lo que significa que devolverlas podría generar un gasto significativo para el usuario.