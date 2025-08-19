Vídeo: intentó cruzar Ruta 2 con su vaca y murió atropellada en Caaguazú

Un trágico accidente de tránsito se registró anoche, en el que una mujer perdió la vida tras ser embestida por un automóvil en la transitada Ruta PY02, a la altura del kilómetro 186, en el barrio Toro Blanco, ciudad de Caaguazú.

La víctima fue identificada como Mirna Catalina Torres (52), domiciliada en la compañía Finagrai, ubicada a unos 800 metros del lugar del accidente.

De acuerdo con los datos preliminares, la mujer habría salido en busca de su animal vacuno que se escapó del corral.

Circuito cerrado captó accidente

Al intentar cruzar la ruta con el animal atado con una piola, fue violentamente embestida por un automóvil. Tras el impacto inicial, la víctima volvió a ser arrollada por otro vehículo que se dio a la fuga sin detener la marcha.

Cámaras de circuito cerrado captaron tanto el primer impacto como el posterior arrollamiento, evidenciando que el segundo automóvil no se detuvo a auxiliar a la víctima.

El primer vehículo involucrado es un Toyota Corolla, conducido por Milder Saúl Báez Rodas (35), quien también resultó con lesiones a raíz del fuerte impacto. El automóvil terminó desplazándose unos 300 metros más adelante tras la colisión.

Agentes de la Policía Nacional y personal de emergencias acudieron al lugar. El caso está siendo investigado para identificar al segundo vehículo involucrado, cuyo conductor no se detuvo a auxiliar a la víctima.