Exintendente de Caazapá investigado por narcotráfico se puso a disposición de la Fiscalía

El político colorado Francisco Nicolás Sarubbi Brizuela, de 56 años de edad, quien fue intendente de la ciudad de Caazapá en los períodos 2001-2006 y 2006-2010, envió este miércoles una nota al fiscal de Narcotráfico de esa región, César Arístides Martínez Chamorro, en la que consigna su intención de “ponerme a disposición del Ministerio Público” y “solicitar copia íntegra de la carpeta fiscal y de todas las pruebas obrantes en la presente investigación”.

Francisco Sarubbi menciona en su escrito la publicación de ABC Digital de ayer martes, titulada “Exintendente de Caazapá, otra vez sospechoso de narcotráfico internacional”, en la cual se revelan detalles de una investigación desarrollada actualmente por policías el Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, unidad también conocida como Antinarcóticos, quienes consideran al citada político como sospechoso de comandar una red que aparentemente importaba cocaína de Bolivia.

La investigación al exintendente de Caazapá

La pesquisa contra Sarubbi se originó luego de que el viernes último los policías encontraran una avioneta Cessna 175 con matrícula LV-GSU de Argentina, que aparentemente sufrió un accidente cuando aterrizó en una pista clandestina de esa parte del país.

La nave estaba escondida en la estancia Quinta San Carlos del municipio de Maciel, perteneciente al sobrino del exintendente, Hugo Julián Martínez Sarubbi, de 28 años.

Sin embargo, el que habría llevado la avioneta siniestrada hasta el establecimiento sería el cuñado de Hugo Julián, Derlis Benítez Villagra, de 33 años, quien presuntamente actuó por órdenes del exintendente.

“Ate la grave, irresponsable e infundada acusación de policías del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, conforme se lee en la publicación señalada, vengo a ponerme a disposición del Ministerio Público a fin de que inicie y/o continúe con las pesquisas pertinentes para de esa forma llegar a la verdad material”, dice la nota enviada por Sarubbi, bajo el patrocinio de la abogada María Laura Humana.

“Asó también, solicito al señor agente fiscal encargado de la presente investigación se sirva disponer la copia y entrega de la carpeta fiscal para tener acceso al hecho que se me atribuye, así como también a las pruebas que sustenten mi supuesta participación en el hecho que injustamente atribuyen”, prosigue el escrito.

Proceso abierto en Uruguay por supuesto narcotráfico prescribió

Además de la información que le entregó el Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el fiscal César Martínez también tiene en su despacho otro avance investigativo que le fue enviado por policías del Departamento de Investigaciones de Caazapá, quienes también indagan la supuesta participación de los miembros de la familia Sarubbi en el narcotráfico internacional.

Francisco Nicolás Sarubbi Brizuela ya estuvo preso en Paraguay a raíz de una orden de captura con fines de extradición enviada por Uruguay, país que lo requería para juzgarlo por el envío de casi media tonelada de marihuana en 2013.

Sin embargo, extrañamente, la justicia paraguaya dilató 10 años en resolver el pedido de extradición, hasta que finalmente en 2023 las autoridades uruguayas se hartaron e informaron que la causa fue declarada como prescripta.