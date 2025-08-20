Reportan un gran incendio en Mariano Roque Alonso

Desde las 4:00 de este miércoles, una casa de repuestos para automóviles fue afectada por un gran incendio sobre la ruta PY03 General Elizardo Aquino, casi Centeno. Bomberos de varias ciudades trabajan intensamente para controlar las llamas, que por un momento pusieron en riesgo a otros comercios e incluso a viviendas.

El comisario Rodolfo Sánchez detalló que el siniestro comenzó en el patio del negocio, en un montículo de palets de madera. Resaltó que sospechan que el siniestro fue provocado.

“Se podría presumir que fue provocado porque la madera está a la intemperie, en el patio. Habría sido incendiado adrede, no se trataría de un corto circuito”, consideró.

Muchos elementos inflamables

Cuando los bomberos voluntarios llegaron al sitio, el negocio estaba cerrado y no pudieron ingresar rápidamente, por lo cual el fuego se extendió con mayor rapidez. La gran cantidad de elementos inflamables que se encontraban en los depósitos facilitó la propagación, relataron los voluntarios.

“Muchos elementos inflamables, electrónicos, aceites para vehículos en tambores de 200 litros y bidones de 3 y 7 litros”, señaló el comandante Ray Mendoza.

Indicó que la primera unidad de bomberos pudo constatar que el siniestro inició en un montículo de basura. “Pero tuvo dificultad para ingresar al lugar, entonces con la pérdida de tiempo hizo que se expanda”, señaló.

Destacó que las viviendas ubicadas en la parte trasera y los negocios aledaños fueron rápidamente protegidos por los bomberos, para evitar la propagación.

Ausencia de la ANDE y falta de hidrantes

Cerca de las 7:00, el capitán Mendoza resaltó que no recibieron respuesta por parte de la ANDE para cortar el suministro de energía. A más de tres horas desde el inicio del fuego, los bomberos no solo luchan para contener el siniestro, sino que también deben enfrentar riesgos por electrificación de varias zonas.

Un vehículo ya fue consumido por las llamas debido a que se encuentra en un galpón donde se encuentran cables sueltos.

Además, los voluntarios tienen mucha dificultad debido a la falta de bocas hidrantes en la zona.

Cerca de las 7:00, se reportó que la situación fue controlada, pero los bomberos seguían trabajando para terminar de sofocar las llamas.