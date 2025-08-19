Incendio consume bus en Asunción: no habría heridos

Un bus del transporte público, de la empresa Ñandutí SRL, fue consumido por completo en un incendio registrado alrededor de las 06:30 horas de este lunes en la intersección de Roma (Cuarta Proyectada) y 14 de Mayo, en Asunción.

La Vigésima Compañía de Bomberos del Mercado 4 intervino en el siniestro y señaló que no habría personas heridas, aunque el bus contaba con cinco pasajeros.

El teniente José Chiapa explicó que al momento de la intervención el bus ya estaba completamente envuelto en llamas, sin pasajeros en su interior, y que tampoco se recibieron reportes de personas trasladadas a centros asistenciales.

Chofer desapareció tras abandonar el bus

Testigos mencionaron que el conductor descendió del rodado cuando empezó a incendiarse, pero posteriormente desapareció. La Policía Nacional se encuentra en la búsqueda para esclarecer lo ocurrido.

El fuego alcanzó el tendido eléctrico, lo que obligó a suspender el suministro en la zona. También afectó a árboles cercanos, aunque no llegó a viviendas.

Ciudadanos grabaron cómo el bus ardía en llamas intensas en plena vía pública, en una zona densamente habitada. El vehículo quedó reducido a su chasis, lo que impide identificar de qué línea de transporte se trataba.

Calle Roma, parcialmente cerrada

En el marco de las tareas de enfriamiento y seguridad, la calle Roma (Cuarta Proyectada) se encuentra bloqueada entre 15 de Agosto y Chile, informaron los intervinientes.