Capturan en la Chacarita a uno de los tres supuestos asesinos de una madre de familia

Los allanamientos en el barrio Ricardo Brugada de Asunción, también conocido como la Chacarita, fueron practicados por agentes de los departamentos de Investigaciones y Homicidios, bajo la dirección del fiscal Benjamín Beltrán Vera Báez y con la autorización de la jueza Clara Elizabeth Ruiz Díaz Parris.

Los procedimientos se llevaron a cabo en conexión con el homicidio de Ingrid Marlene Cattebeke Ozorio, de 41 años, ocurrido en la madrugada del 1 de agosto pasado en el mismo barrio.

La mujer fue ultimada a balazos cuando salió al balcón de su casa para tratar de detener el ataque a tiros que estaban sufriendo de parte de tres jóvenes que a su vez pretendían matar a su hijo, Juan Ángel Domínguez Cattebeke, de 18 años.

Según la investigación policial, los tres autores del atentado fueron Heber Joel Riveros Mora, de 20 años, con antecedentes por robo y una orden vigente de arresto domiciliario; Jesús Daniel Aguada Caballero, de 22 años, sin antecedentes, y un joven de 17 años de edad, también sin antecedentes.

Estos fueron identificados gracias a los testimonios de los miembros de la familia afectada, imágenes de cámaras de seguridad y el análisis de redes sociales.

De estos tres sospechosos, solo Jesús Daniel Aguada Caballero fue localizado y capturado en su casa situada en la zona del club Oriental.

La principal hipótesis

Los investigadores policiales creen que el ataque en el que murió la señora Ingrid Marlene Cattebeke Ozorio, que en realidad estaba enfocad contra su hijo Juan Ángel Domínguez Cattebeke, fue porque este último habría participado en un atentado similar registrado el 24 de abril pasado, en el que fue asesinado Roger Matías Báez Barreto, de 21 años.

Este último supuestamente formaba parte de una de las pandillas de la Chacarita y el hijo de la señora asesinada integraría otro grupo antagónico.

El 25 de junio pasado, la Policía Nacional (PN) movilizó a más de 300 agentes en la operación Dominatus en la Chacarita.

Cuando eso, hicieron nueve allanamientos y apresaron a nueve personas vinculadas supuestamente a tres pandillas que estaban en guerra por el control de la venta de estupefacientes en ese populoso barrio asunceno.

Estas pandillas fueron identificadas como la Banda de Yogurt, Cara de Guerra y Candúla.

El conflicto ya provocó varias muertes y heridas a gente de los bandos rivales y mantiene constantemente en zozobra a todos los vecinos.