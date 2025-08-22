Megaoperativo policial en Chacarita: buscan a cabecillas de pandillas enfrentadas

El comisario Marcelino Espinoza, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, informó que se ejecutan siete allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Ricardo Brugada —más conocido como Chacarita— en búsqueda de sujetos con órdenes de captura vinculados a enfrentamientos entre grupos antagónicos.

“Tenemos siete órdenes de allanamiento buscando a varios sujetos que se cree que participan siempre en los enfrentamientos y poseen armas de fuego. Uno de los objetivos ya fue detenido y continúa el procedimiento”, indicó.

El detenido fue identificado como Jesús Daniel Aguada Caballero (22), quien, según el informe policial, no registra antecedentes.

Buscan a los principales cabecillas

Espinoza resaltó que la operación apunta a la captura de las principales cabecillas de los grupos criminales, en los que incluso no se descarta la participación de menores.

“Son personas que tienen un enfrentamiento continuo, descansan un momento y luego generan zozobra”, describió sobre los objetivos.

En el marco de los procedimientos, también se incautaron tres panes de marihuana.

El caso que originó la investigación

El jefe policial informó que la investigación se inició tras el caso ocurrido el pasado 1 de agosto, cuando Ingrid Markene Cattebeke Ozorio (41) murió al recibir una herida de bala mientras se encontraba en el balcón de su vivienda. El comisario señaló que se presume que la víctima intentó defender a su hijo.

Acotó que con base en ese hecho, se llevan a cabo los allanamientos acompañados por una fuerte dotación de seguridad. En total, participan 100 agentes policiales, incluidos uniformados de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE).