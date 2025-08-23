Dueño de playa de autos detenido por presunta estafa y amenazas en Luque

El dueño de una playa de autos, identificado como Orlando Isidoro Benítez Barboza (41), fue aprehendido en la tarde del viernes en su local comercial Benji Motors, ubicado en el barrio Kuruzú Ñuati de Luque.

Las víctimas, identificadas como Marcos Samuel Pacheco Barrios (41) y Rolando Manuel Pacheco Barrios (36), denunciaron al detenido, por presunta estafa y por retenerles dentro del recinto mediante amenazas.

De acuerdo con el informe policial, cuando los denunciantes intentaron entregar una nota solicitando la devolución de un dinero abonado como seña por un vehículo —aproximadamente 28.000.000 guaraníes—, un funcionario del local rompió el documento. Ante esto, uno de los afectados intentó filmar lo sucedido con su celular, pero el aparato le fue arrebatado y retenido.

Posteriormente, el propio dueño del local ordenó candadear el portón para impedir la salida de los denunciantes y los amenazó con “enviarlos a la cárcel”.

Recuperación del celular y detención

El teléfono celular, un Xiaomi Redmi 14 color azul, fue finalmente recuperado tras la mediación de los agentes intervinientes. Sin embargo, el propietario del local se negó a entregarlo en el momento, indicando que lo haría solo en la sede policial.

Ante estos hechos, el caso fue comunicado a la fiscala de turno de Luque, Sophia Galeano, quien ordenó la detención de Benítez Barboza, quedando a disposición del Ministerio Público.