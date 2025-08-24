Hombre mata a su vecino tras una discusión en Edelira y se da a la fuga

Agentes de la Policía Nacional intervinieron ante un supuesto hecho de homicidio que sucedió el pasado sábado, cerca de las 17:00, según informaron pobladores de la compañía Pirapey Km 28 del distrito de Edelira, en Itapúa.

La víctima fatal fue identificada como Félix Baloi Vera (64), quien fue hallado con varias heridas de arma blanca en el cuerpo, tendido en la vía pública, a 200 metros de su residencia.

La médica forense Claudia Insfrán determinó la posible causa de muerte por “shock hipovolémico, por múltiples heridas de arma blanca”. El hecho fue informado a la agente fiscal de turno Ida Neuman, quien dispuso la entrega del cuerpo a los familiares.

El presunto autor fue identificado por testigos como Francisco Escobar (39), poblador de la zona. El mismo contaría con orden de detención por hurto agravado y rebeldía, según el sistema informático de la Policía.

Investigan circunstancias

Según declaraciones de Francisca Vera Galeano a los efectivos intervinientes, quien sería su pareja y está sindicada como supuesto autor del homicidio, discutió con la víctima previamente. Indicó que el sexagenario llegó a la residencia en estado etílico con la intención de visitar a su madre.

Escobar habría intervenido para evitar que el hombre ingresara a la casa, momento en que la víctima sacó un cuchillo. Siempre según la versión de Francisca, durante un forcejeo, el presunto autor le quitó el arma y terminó ultimándolo con alrededor de 20 estocadas en el pecho y la espalda. Posteriormente, huyó en su motocicleta con paradero desconocido.