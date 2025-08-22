Cayó en Itapúa presunto sicario del veterinario de Yuty

Agentes de las Comisarías 48ª y 53ª de San Pedro del Paraná comunicaron la aprehensión de un hombre durante un control de rutina realizado sobre la ruta D049, por la zona de Epifanio Méndez Fleitas, y de su poder incautaron una pistola tipo Glock modelo 17, calibre 9 mm. Posteriormente, verificaron que se trataría de uno de los investigados en el marco de un hecho de sicariato cometido el pasado 1 de agosto en Yuty (Caazapá).

Se trataría de Delcio Rojas Cáceres (26), quien ya había sido detenido en 2021 con armas y sindicado por hechos de supuesto robo agravado. Sería oriundo de la compañía Yabebyry de San Pedro del Paraná.

Según el informe policial, cuando detuvieron la marcha del rodado en que circulaba, se percataron de que portaba en su cintura un arma de fuego, por lo que procedieron a detenerlo por transgresión a la Ley de Armas e informar del hecho al fiscal de turno, Egidio Borja.

El fiscal dispuso la incautación del vehículo tipo Toyota Premio (2008), color gris, con chapa AAVJ 092; el arma de fuego con selector de tiros, con tres cargadores que contenían 32 cartuchos vivos y sin percutir; dos teléfonos celulares; una baliza de luces; y varias prendas de vestir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entretanto, el detenido fue trasladado hasta la Comisaría Segunda de Caazapá para someterse al proceso por el supuesto sicariato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Desplegarán 5.000 policías para el resguardo del Mundial de Rally

El sicariato investigado

La víctima de sicariato, el médico veterinario Bartolomé Vega Caballero (35) era padre de familia y tenía tres hijos menores de edad. Además de ofrecer sus servicios en establecimientos de la zona, manejaba su propia clínica con salón de ventas, denominada Serpro Vet, situada en la calle Libertad entre Teniente Caballero y Coronel Martínez, en pleno centro de la ciudad de Yuty, departamento de Caazapá.

El viernes 1 de agosto a las 17:08, cuando el veterinario estaba despidiendo a un cliente en la vereda de su salón, llegó una motocicleta con un hombre joven a bordo. El sicario tenía un quepis, pulóver y short negros, y un calzado gris. Usaba un bolso colgado del cuello.

Según los datos de la Policía Nacional, este homicidio sería la segunda parte de una venganza contra el veterinario, quien habría sido amenazado porque supuestamente se metió con una mujer casada.

De hecho, el 27 de septiembre de 2023, el mismo salón ya había sido quemado deliberadamente, supuestamente por el rival del veterinario, quien se cree ahora es el mandante del homicidio.