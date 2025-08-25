Concepción: hombre que degolló a su pareja protagoniza accidente de tránsito y queda detenido

El hecho se registró en una casa ubicada en las cercanías del arroyo Guasu, situado en el barrio San Antonio del distrito de Concepción. La Policía Nacional recibió la denuncia a las 14:50; los uniformados llegaron a la vivienda y encontraron sin vida a Liz Antonia Salinas.

La mujer, totalmente ensangrentada, estaba en una cama y, en las cercanías de su cuello, se encontraba un arma blanca. Había sido degollada y además presentaba varias heridas en la cabeza; aparentemente, habría peleado con su victimario.

Lea más: Presunto feminicidio en Asunción: hallan cuerpo de una uruguaya

Los vecinos mencionaron que vieron salir en motocicleta a la pareja de la víctima fatal, Diego Borja Ramírez. Se impartió la búsqueda del hombre y luego se reportó un accidente de tránsito sobre el puente Nanawa, que une los departamentos de Concepción y Presidente Hayes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al verificar los datos del accidentado, quien chocó un camión, se pudo saber que se trataba del sindicado como autor del feminicidio. Fue llevado al servicio de urgencias del hospital regional y quedó bajo custodia policial por orden de la fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Peleas eran constantes

De acuerdo con el testimonio de los vecinos de la pareja, ambas personas peleaban constantemente, e incluso el hombre tenía restricciones de acercarse a la casa y a la ahora víctima fatal.

La mujer había levantado las restricciones y reiniciado la relación. El hombre volvió a la casa hace dos días, según los moradores.