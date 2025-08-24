Presunto feminicidio en Asunción: hallan cuerpo de una uruguaya

La Policía Nacional intervino el sábado en el hallazgo de cadáver con presunción de homicidio ocurrido en el barrio La Encarnación de Asunción.

El cuerpo corresponde a una mujer y encontrado en un edificio abandonado sobre las calles Piribebuy y Montevideo. Según el comisario Diego Carrillo, de la Comisaría 1ª de Asunción, el cuerpo tiene una herida cortante de 5 centímetros en la región del cuello. Al momento de la intervención, los datos de la víctima eran desconocidos.

El cuerpo fue encontrado en un avanzado estado de putrefacción, y el médico forense estimó que la muerte habría ocurrido unos cuatro días antes del hallazgo.

Una vecina del frente del edificio manifestó que la joven era “aparentemente una uruguaya” y que “venía con una pareja, con una persona que se decía que también era uruguayo”.

Fiscalía investiga complejo caso

La fiscala Daisy Sánchez, a cargo de la investigación, reveló que el sistema AFIS no arrojó resultados, ya que existe una certeza de que la mujer es de nacionalidad uruguaya, por lo que su nombre no estaba registrado en Paraguay. Se espera que Interpol proporcione datos el lunes.

Sin embargo, gracias a la colaboración con la Municipalidad de Asunción, que mantiene un registro de cuidacoches con fotografías, se identificó un tatuaje característico de la mujer, y da una identificación preliminar.

“Aparentemente, sí se trata de Ximena,” afirmó la fiscala, indicando que el nombre probable de la víctima es Karina Ximena Arismendi, con la anotación de “uruguaya” en los registros municipales.

El sospechoso es imputado por hurto

Mientras se trasladaba el cuerpo a la morgue, la fiscala recibió un reporte de un hurto “bagatelario” en el mercado. El hecho fue protagonizado por un hombre de nacionalidad uruguaya, quien fue aprehendido.

La fiscala Sánchez solicitó que el hombre sea trasladado a la fiscalía para una declaración indagatoria.

Al mostrar una fotografía del detenido a la vecina, esta reconoció al hombre “sin lugar a dudas” como la pareja de la chica.

El joven, también de nacionalidad uruguaya, pero con cédula paraguaya, inicialmente negó conocer a la víctima. Posteriormente, al mostrarle una fotografía del lugar del hecho, él se refirió a la mujer como “la patrona” y “la uruguaya”. De esa manera, el hombre entró en contradicciones y demostró su conocimiento de ella.

Inicialmente, el hombre fue imputado por hurto. Sin embargo, la fiscala solicitó prisión preventiva para él porque no tiene un domicilio fijo y existe el latente peligro de fuga. Se informó además al juzgado que el aprehendido está siendo “sindicado como presunto autor del hecho de feminicidio”.

Habría un bebé desaparecido

La investigación avanza con la recolección de pruebas. El Departamento de Homicidios ya extrajo todas las grabaciones de circuitos cerrados de los tres días anteriores alrededor del lugar.

Además, la investigación apunta que la pareja tiene un bebé de aproximadamente un año que “siempre estaba con ambos”. La fiscala inició la investigación para determinar qué habría ocurrido con la criatura.